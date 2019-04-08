当相声遇上“歪果仁”

相声，作为一种绘声绘色、带有喜剧元素的艺术形式，受到全国人民的喜爱。当观众坐在一起聚焦舞台的时候，台上演员的说学逗唱皆成观众开怀大笑的“艺术催化剂”。如今，这门地地道道的中国民间传统艺术，正受到越来越多“歪果仁”的喜爱，他们常常出现在各种相声表演与大赛中，而且说起相声来中文倍儿溜，绕口令、歇后语、传统小段都和中国相声演员一样得心应手，他们说相声别有“笑果”，独具风情。

3月31日下午，几位中国青年相声演员与一群热爱相声和中国文化的“歪果仁”聚集在北京798艺术区机遇空间，进行了一场中外相声专场演出《相声遇上歪果仁》，打开了双语相声表演的新格局。现场观众表示，“从来没看过这样说相声的，有机会还想欣赏”。

距离双语相声表演开场还有半小时，现场就人潮涌动。歪果仁说相声也穿大褂吗？他们到底说英语还是说中文？观众们一边带着各种各样的好奇，一边期待着演出开始。

果然，这场别开生面的双语相声，仅仅用了几分钟的热场就让机遇空间变成了“笑声新聚场”。耳目一新的包袱频频，演出高潮迭起，原本来看双语相声的疑虑早已不见，观众俨然展示出认可和享受的姿态。

穿着长大褂，说着中国话，《相声遇上歪果仁》的中外演员让观众看到了相声艺术的另一种文化可能性。参与这场双语相声表演的闫佳宝、耶果、Tina，本身就是一组合作多年的相声搭档。闫佳宝作为首创外语相声的知名青年相声演员，不仅创立了这场表演的主办方之一——icomic喜剧工作室，更带着双语相声《艺术漫谈》进行了欧洲巡演，2016年还将相声艺术第一次带到了中东。而精通中、英、俄三种语言的耶果是北京唯一的乌克兰相声演员，曾师承京城洋教头、相声表演艺术家丁广泉先生，已有参与各大卫视节目的舞台经验。

闫佳宝和耶果的默契不仅表现在二人多年搭档说相声，本身就是跨国说相声的优质演出组合，还有他们对于“双语相声”理念的不谋而合。他们俩都热衷让相声走出中国国门、融入外语元素，不断探讨新时代的大环境下，如何让相声更好地结合国外语言文化背景，开拓提升相声艺术的国际影响，让更加多元和亲民的中国文艺形式“走出去”，也吸引那些喜爱中国文化的外国青年有机会、有渠道参与其中。他们相信，他们的努力一定会获得越来越明显的回报。

表演结束后，电影《流浪地球》主演之一Mike隋作为神秘嘉宾惊喜登台。这位中美混血儿对中国文化的喜爱溢于言表，他的出现也让中外相声演员们备受鼓舞。

据悉，《相声遇上歪果仁》下一场演出将在4月下旬举办。有兴趣的观众届时可以到现场感受一下双语相声与众不同的魅力。（杨 阳）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)