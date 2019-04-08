英国开始签发“去欧盟”新版护照

新版护照（左）与旧版护照，旧版护照上部最上方印有“欧盟”字样。央视新闻视频截图

据《卫报》报道，英国政府开始签发新版护照，封面上去除了“欧洲联盟”的字样。这一版本的护照从3月30日开始签发，也就是英国原定“脱欧”日期的后一天。然而，英欧此前达成协议，“脱欧”日期延迟，目前英国仍然留在欧盟。近日，已有英国居民收到新版护照，由此引发争论。

“脱欧”延迟 护照更改方案依旧如期执行

英国原定3月29日正式“脱欧”，由于英国议会三次否决特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，“脱欧”延迟，具体日期仍然不能确定。不过，此前已决定的护照更改方案依旧如期执行。

据BBC报道，英国一对夫妇于3月21日同时递交了护照申请，近日他们收到护照后发现，两人的护照封面不一样：都是酒红色，但一本有烫金的欧盟（European Union）字样，另一本没有。收到新版护照的布雷迪先生说，非常开心看到“欧盟”从护照上消失了。

英国内政部解释，因为英国部分地区还存留老版护照的库存，为节省公共开支，会继续签发带有“欧盟”字样的护照，直至清空库存为止，这也是为了实现税金的最大价值。英国内政部强调，目前两个版本的护照“都有效”，有些公民收到新版护照完全不用担心，是绝对合法的，也不影响出境。

有人质疑“为何尚未脱欧护照就已经变了”

但是并不是所有人都乐于接受新护照，尤其是不赞同英国脱欧的“留欧派”人士。4月5日刚收到新版护照的英国居民巴罗内对英国报联社（PA）说：“我很惊讶，为什么我们还留在欧盟，护照就已经变了。我们离开（欧盟）能得到什么？结果肯定是我们会输掉很多东西。”

据《卫报》报道，英国内政部还决定从2019年底开始，使用外表与欧盟护照相仿的深蓝色封面护照。英国保守党主席布兰登·刘易斯表示，他非常欢迎英国启用深蓝色封面护照，这是百年前英国人曾使用的版本。

欧洲议会：签证豁免权将在“脱欧”后生效

在签证方面，欧盟也考虑到了英国的特殊情况。据《卫报》报道，欧洲议会4日通过法案草案，允许在英国“脱欧”之后给予英国公民短期的签证豁免权。该草案规定，英国公民180天内可以在欧盟国家免签停留最长90天，这项签证豁免权将在英国正式“脱欧”后生效。

但是，这一“特权”生效的前提是，英国同样给予欧盟国家公民短时间访问英国的免签待遇。欧洲议会副主席表示，欧洲议会此举是为了保证欧盟公民的利益，避免“无协议脱欧”情况下给他们造成的麻烦。

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英国首相承认“脱欧”协议短期难过关

英国首相特雷莎·梅6日发表声明，承认政府与欧洲联盟达成的“脱欧”协议难以在短期内获得议会下院批准。

特雷莎·梅已再次要求欧盟宽限时日，把“脱欧日”短期推迟至6月30日。执政党保守党议员警告，特雷莎·梅如果不能让欧盟认同短时间延期，致使英国尴尬参与欧洲议会选举，将面临下台可能。

英国原定3月29日正式“脱欧”，欧盟先前已同意一次英国延期请求。然而，英国政府与欧盟达成的协议三度遭议会下院否决。

欧盟成员国领导人定于4月10日会晤，磋商英方要求。特雷莎·梅6日说：“鉴于（英国）议会明确表态不同意无协议‘脱欧’，摆在我们面前的明确抉择就是要么通过协议‘脱欧’，要么根本不离开（欧盟）。”

新京报记者 陈沁涵

(责编：马昌、袁勃)