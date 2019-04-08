中越青少年文化艺术交流表演在越南举行

本报河内4月6日电 （记者刘刚）中越青少年文化艺术交流表演日前在越南河内举行。中国宋庆龄基金会和平天使艺术团与越南河内罗蒙诺索夫小学的青少年一起载歌载舞，传承友谊。

绚丽的行头，明快的唱腔，以《穆桂英挂帅》《小放牛》和《定军山》三出经典京剧选段组成的《行云流水》，令越南小朋友体会到中国国粹的魅力。《花好月圆》乐曲悠扬，武术《华夏之子》刚柔并济，赢得了现场此起彼伏的欢呼与喝彩。

罗蒙诺索夫小学校长阮氏秋梅表示，此次活动丰富多彩，开阔了学生的眼界，进一步促进两国青少年的友好交流，“让友谊之花在越中小朋友心中绽放”。

临近活动尾声，中越两国青少年共同用中文演唱《友谊地久天长》，用歌声表达加强交流、增进友谊的心声。

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 03 版）

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