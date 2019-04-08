比亚迪美国工厂第三百辆电动巴士下线

本报洛杉矶4月6日电 （记者王如君）中国比亚迪公司日前在美国加利福尼亚州兰开斯特市的工厂举行隆重仪式，庆祝该厂生产的第三百辆电动巴士下线。

比亚迪兰开斯特工厂生产的第三百辆巴士是一辆长达35英尺的比亚迪K9S型电动巴士。比亚迪北美运营副总裁段岳峰说：“我们对在美国生产出的第三百辆巴士感到无比自豪。我们每一位员工都满怀激情，努力为北美乃至全世界打造更加清洁的环境。”兰开斯特市市长雷克斯·帕里斯盛赞这是“一个里程碑”。他说，比亚迪已为当地提供了数百个薪资不错的就业岗位。随着工厂产能扩大，客户稳步增加，电动卡车、电动叉车乃至云轨等新产品推出，未来将有更多机遇。来自美国和中国的职员同心协力创造奇迹，改变世界。

在比亚迪兰开斯特工厂第三百辆电动巴士下线的同时，美国加州羚羊谷交通局宣布，旗下运营的比亚迪电动巴士5月初将突破100万英里行驶里程。

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 03 版）

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