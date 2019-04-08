英国利兹大学学生手持中国折扇表演的节目幽默诙谐，赢得现场观众的喝彩。

本报记者 强 薇摄

4月6日，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛在伦敦举行，这也标志着本届“汉语桥”比赛在全球范围内拉开帷幕。

今年比赛的主题是“天下一家”，体现了中华民族追求和睦、爱好和平、倡导和谐的理念。经过初赛、复赛选拔，来自英国各地的10名选手进入决赛。比赛环节分为演讲、知识问答、才艺展示和即兴问答。选手们不仅汉语说得溜，还个个“身怀绝技”，唱好听的中文歌曲，演奏古筝、葫芦丝，表演精彩的太极剑、舞蹈、话剧选段等。一段段精彩展示让“汉语桥”的舞台变成了一场以汉语和中华文化为主题的视听盛宴。

伦敦大学亚非学院的中文专业学生、捷克小伙子博智演奏琵琶曲《金蛇狂舞》，带动起现场热烈的氛围。“希望未来我的琵琶弹奏能达到如下的境地：嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。”博智说完，引得全场观众一阵掌声。

经过激烈比拼，博智与利兹大学学生谢炫明分别获得特等奖和一等奖，他们将代表英国赛区前往中国参加全球复赛。

据中国驻英国大使刘晓明介绍，近年来，英国“汉语热”持续升温。2018年，汉语超过德语，成为英国一级考试中参加人数第三多的语言，英国已成为欧洲国家中推广汉语的领头羊。到目前为止，全英共有29家孔子学院，数量位列欧洲第一、全球第二；共有161个孔子课堂，也是欧洲之最。如此规模的汉语教学为英国选手在“汉语桥”比赛中的精彩表现打下坚实基础。

组委会还注重将汉语学习和实践紧密结合，激发更多英国人学习汉语的热情。在比赛进行的同时，首届“HSK中国留学展”也适时推出，邀请15所中国知名高校在现场设置展台，提供赴华留学各类信息和咨询服务。每年一届的“汉语桥”比赛还有助于当地企业选拔本地优秀双语人才，将汉语学习与求职就业紧密结合。

“‘汉语桥’拉近了我们与中国的距离，到中国参加比赛时，我们还前往湖南体验了农村生活。”上届全英大区赛特等奖获得者江明思说：“参加‘汉语桥’比赛是我永生难忘的经历。我期待着回中国读书，在前景光明的中国继续发展。”

自2002年开赛以来，“汉语桥”世界大学生中文比赛吸引了来自130多个国家的100多万名青年学生参赛。

（本报伦敦4月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 03 版）

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