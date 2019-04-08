推动中巴合作迈入新阶段(大使随笔)

■中国与巴巴多斯签署共建“一带一路”谅解备忘录，为双边关系和各领域务实合作进一步发展带来了新契机

今年2月，中国与巴巴多斯签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，巴巴多斯成为2019年首个加入“一带一路”国际合作大家庭的新伙伴。

巴巴多斯是位于东加勒比海小安的列斯群岛最东端的热带岛国，素有“加勒比海上的璀璨明珠”的美誉。巴巴多斯陆地面积有431平方公里，文化、旅游、海洋等优质资源丰富，经济社会发展水平较高，法律体系较完善，国民受教育程度较高，社会治安良好。

自1977年建交以来，中国和巴巴多斯始终是志同道合、携手共进的好朋友和好伙伴。近年来，两国友好合作关系不断深化，呈现出提质升级、换挡加速的良好态势。

政治互信不断加强。2013年习近平主席与时任巴巴多斯总理斯图尔特在特立尼达和多巴哥成功会晤，为两国关系健康发展指明方向。去年巴新一届政府成立后，莫特利总理即把发展对华关系作为巴外交优先方向。去年以来，双方高层交往不断，巴商业部长萨德兰率团赴上海参加首届中国国际进口博览会，内政部长欣克森出席首届中国和加勒比地区国家反腐败执法合作会议，外长沃尔科特率团出席中国和加勒比建交国外交部间第七次磋商并同王毅国务委员兼外长就发展两国关系深入交换意见。

务实合作稳步推进。2018年，中巴双边贸易额达1.57亿美元，创历史新高。利用贷款开展的首个大型项目山姆罗德城堡酒店工程进展顺利，建成后将为巴旅游和就业作出积极贡献。希望农业培训学校和粮食安全中心两个中国援助项目稳步推进，将帮助巴进一步提高农业生产水平，保障粮食安全。

人文交流亮点纷呈。今年1月，中国驻巴巴多斯大使馆连续第五年同巴中央银行联合举办“鱼龙节”暨中国春节系列文化活动，吸引5000余名当地民众和外国游客观看演出，了解年画、剪纸等中国非物质文化遗产。“鱼龙节”已成为巴巴多斯乃至加勒比地区庆祝中国春节、传播中国文化的重要文化品牌。西印度大学凯夫希尔分校孔子学院已累计为4000多名巴学生和民众提供汉语教学培训。中国已先后派出3批援巴医疗队，深受巴民众欢迎。

作为中国在加勒比地区的重要合作伙伴之一，巴巴多斯高度重视“一带一路”国际合作。中巴两国签署共建“一带一路”谅解备忘录，为双边关系和各领域务实合作进一步发展带来了新契机。面向未来，双方将在“一带一路”合作框架下，按照共商共建共享原则，充分发挥比较优势，深挖在海运、航空、基础设施、现代农业、海洋经济、可再生能源、文体旅游、医疗卫生等领域合作潜力，致力于实现高质量“一带一路”合作，推动中巴友好合作关系迈入新阶段，推动人类命运共同体的航船驶向更加辽阔的海洋！

（作者为中国驻巴巴多斯大使）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)