“埃中携手走出了绿色发展之路”(共建一带一路)

埃塞俄比亚皮革业发展研究院的师生展示自己设计的皮革制品。

本报记者 吕 强摄

■“中国不仅给埃塞俄比亚带来了先进的技术，更注重人才培养，为埃塞皮革工业清洁发展提供人才支撑。”

■“联合实验室在向埃塞企业展示皮革工业清洁生产技术的同时，也在改变当地政府和企业的观念，推广绿色生产模式。”

埃塞俄比亚是畜牧业大国，畜牧资源居非洲首位，为本国皮革制造业发展提供了丰富的原材料。与此同时，皮革制品生产过程中产生的污染长期制约着该国绿色可持续发展。2013年，中埃双方签署了《中国科技部与埃塞俄比亚科技部关于共建中埃皮革技术联合实验室的谅解备忘录》，共建中埃皮革技术联合实验室，帮助埃方培养皮革环保领域技术人员，为埃塞制革水平提高和可持续发展提供保障。

“我们能从实验室了解最前沿的皮革生产知识”

中埃皮革技术联合实验室位于埃塞首都亚的斯亚贝巴的埃塞皮革业发展研究院内，研究涵盖了皮革制造、设计与加工等一整套皮革制品生产工序。记者来到实验室车间时，一群穿着白大褂的学生正围着老师，边听讲解，边在笔记本上作详细记录。该实验室培训内容包括清洁生产技术、污水治理技术、固废资源化利用技术等。

见到记者，有学生主动展示起他们自己设计的皮包和皮具。据学生塔里库介绍，这个实验室是埃塞皮革工业的中心，全国相关专业的学生都希望来这里学习深造。“这里有来自中国的机器和技术，还有从中国学成归来的老师，这让我很兴奋，我们能从实验室了解最前沿的皮革生产知识。”

至2017年11月项目第一阶段结束，联合实验室共培养了76名当地制革技术人员，填补埃塞皮革工业清洁生产的空白。埃塞皮革产业发展研究院副院长穆罕默德·赛义德说，联合实验室的建立，可以为产业可持续发展提供人力资源保障。“中国不仅给埃塞俄比亚带来了先进的技术，更注重人才培养，为埃塞皮革工业清洁发展提供人才支撑。”记者在联合实验室看到，皮革制品生产的全部操作都由埃方人员独立完成。

联合实验室技术员泰格斯特曾前往中国参加为期一个月的培训。培训期间，她学习了制革清洁生产技术、污水治理技术、制革固体废弃物再利用技术等，了解到皮革工业可以很环保，很有前景。学成回国后，泰格斯特在相关领域表现突出，被大家称为“国际化人才”。

“有了中国技术，就能见证‘变废为宝’的神奇过程”

目前，中埃皮革技术联合实验室基于中国的铬鞣废液循环利用技术和制革废水治理技术，极大减轻了皮革工业给埃塞带来的环境污染。该技术的主要发明人、中国皮革和制鞋工业研究院教授丁志文说，与传统的铬鞣法相比，新技术能够实现含铬固废95%以上资源再利用，节水率也达到95%以上。

穆罕默德·赛义德表示：“中国皮革制造水平世界领先，这能填补埃塞的空白，我们非常希望未来能将中国技术推广到整个埃塞。”据测算，在埃塞制革企业推广中国技术，可为当地减少99%以上的重金属排放，同时节约25%以上的铬鞣剂使用量，每年可节约铬鞣剂及废水处理成本折合人民币约2000余万元。

记者在联合实验室里看到压滤机、污水洁净机、三联搅拌罐等设备上，每个中文字样的按钮旁边都贴上了英文介绍标识，有些仪器上还附带着使用说明。工作人员科瓦尼说：“这些机器的标识与说明都是中国老师带来的，便于我们了解机器的每一个操作步骤和功能，我们会好好珍惜使用这些设备。”

“皮革制品生产中产生的污染物，在这台机器面前就不再是‘废料’了。有了中国技术，就能见证‘变废为宝’的神奇过程”，埃塞皮革业发展研究院环境技术理事会主任泽菲·梅舍兴致勃勃地说，这套设备不仅能循环利用皮革生产中的铬鞣废液，消除铬盐对环境的危害，同时还能得到纯度较高且具有良好鞣制性能的铬鞣剂，再用于制革生产。此外，废料还可以作为填料用于制革，而综合废水处理产生的污泥还可用于焚烧发电。

“两国在制革领域的合作有利于为非洲国家培养技术人才”

2018年6月，中国科技部国际合作司一行参观考察了中埃皮革技术联合实验室，与埃方会谈后，双方一致认为中埃皮革技术联合实验室为埃塞皮革行业的可持续发展提供了有力支持，未来将依托联合实验室，将技术辐射到整个非洲制革业。

在联合实验室作指导工作的中国皮革和制鞋工业研究院高级工程师庞晓燕认为，联合实验室促进了中埃两国技术人员的交流。中埃双方同意就中埃皮革技术联合实验室开展皮革制造关键技术研究，包括制革生产技术、制革清洁生产技术、皮革化工材料生产技术和技术人员培训等。“在‘一带一路’倡议下，联合实验室为中国皮革清洁生产技术走入埃塞奠定了人才基础。”

“埃中两国在制革领域的合作有利于为非洲国家培养技术人才。”梅舍表示，埃塞皮革工业的发展不能仅依赖充足的原材料，更应注重完善皮革生产体系，提高皮革制品的档次，增加产品附加值，扩大出口，为国家创造更多外汇。“埃中携手走出了绿色发展之路。”

据庞晓燕介绍，中埃之间接下来还会在企业管理和皮革工业可持续发展、智能制造等方面展开合作。项目下一阶段计划建设一个日处理能力30—50吨的制革固体废物利用处理厂，同时利用中国学术机构的科研优势，对埃塞的皮革技术人员进行针对性培训和指导，提升他们在该领域的认识和技术水平。

梅舍介绍说：“联合实验室在向埃塞企业展示皮革工业清洁生产技术的同时，也在改变当地政府和企业的观念，推广绿色生产模式”。埃塞多家皮革厂负责人纷至沓来，希望引进中国的先进技术。

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)