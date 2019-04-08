世界经济论坛中东北非峰会呼吁加强对话合作

第十七届世界经济论坛中东北非峰会4月6日在约旦首都安曼开幕，来自50多个国家的1000多名政商界人士围绕峰会主题“构建新的合作平台”展开探讨和对话。本次会议为期两天，推出“和解与重建”“创业革命”“零售数码化”“环境管理”等对话板块，探讨第四次工业革命在区域国家实现的可能性。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布在发言中指出，长久以来，中东和北非饱尝战争和冲突之苦，动荡的形势使这一地区经济发展举步维艰。世界经济论坛的目的，在于建立长期对话机制，推动解决地区棘手问题，如伊拉克局势、叙利亚问题、巴以冲突、难民问题等。

约旦国王阿卜杜拉二世在致辞中说，实现中东北非地区经济增长需要各国的广泛合作。他介绍了约旦在教育和产业创新方面所作的努力，并表示，尽管难民给约旦经济带来沉重负担，但高质量的人力资源保证了该国的增长潜力。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，解决地区冲突具有紧迫性。在巴以问题上，联合国一贯支持“两国方案”。他还表示，约旦在接收难民方面作出的贡献，值得国际社会大力支持。

巴勒斯坦总统阿巴斯、尼日利亚总统布哈里等也出席了当天的开幕式。

世界银行最新的报告指出，在全球经济前景面临下行风险上升的情况下，2019年中东北非地区的经济增长预计将加快至1.9%。虽然面临全球贸易增长放慢和外部金融环境收紧等不利因素，但中东和北非地区国家国内因素特别是改革政策预计将提振该地区的经济增长。不过，值得注意的是，受部分国家政局不稳以及“阿拉伯之春”后遗症的波及，一些国家经济依旧低迷，恢复至动荡前的局面尚需时日。

埃及《消息报》评论说，中东北非地区原有的问题尚未解决，新的问题又浮出水面；政治形势的动荡，以及为平息冲突、战乱而耗费的大量人力物力，严重制约中东北非地区经济发展。

（本报开罗4月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 16 版）

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