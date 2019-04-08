人民网>>国际

自动驾驶每年将为英国经济贡献数百亿英镑

2019年04月08日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社伦敦4月6日电  （记者孙晓玲）英国汽车制造商与经销商协会和咨询公司弗罗斯特—沙利文近日联合发布报告说，英国重视发展智能网联和自动驾驶汽车技术，到2030年该领域每年将为英国经济贡献约620亿英镑（1英镑约合1.3美元）。

　　报告说，英国业界和政府已投入超过5亿英镑用于智能网联和自动驾驶汽车的研发和测试。英国拥有4个主要试验场和3条试验高速公路，超过80个合作研发项目正在进行中。

　　报告还说，自动驾驶汽车将于2021年起在英国逐步投入使用，未来10年自动驾驶技术将避免4.7万起交通事故，挽救3900人的生命，并在汽车工业、电信和数字服务等领域创造约42万个工作岗位。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月08日 16 版）
(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved