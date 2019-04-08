自动驾驶每年将为英国经济贡献数百亿英镑

据新华社伦敦4月6日电 （记者孙晓玲）英国汽车制造商与经销商协会和咨询公司弗罗斯特—沙利文近日联合发布报告说，英国重视发展智能网联和自动驾驶汽车技术，到2030年该领域每年将为英国经济贡献约620亿英镑（1英镑约合1.3美元）。
报告说，英国业界和政府已投入超过5亿英镑用于智能网联和自动驾驶汽车的研发和测试。英国拥有4个主要试验场和3条试验高速公路，超过80个合作研发项目正在进行中。
报告还说，自动驾驶汽车将于2021年起在英国逐步投入使用，未来10年自动驾驶技术将避免4.7万起交通事故，挽救3900人的生命，并在汽车工业、电信和数字服务等领域创造约42万个工作岗位。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】