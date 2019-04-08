世卫报告揭示男女预期寿命差异原因

据新华社日内瓦4月6日电 （记者刘曲）无论在全球哪个地方，女性几乎都比男性活得长。世界卫生组织近期发布的报告显示，其中主要原因包括两性对待卫生保健态度不同、男性更可能死于可预防和可治疗的非传染性疾病和道路交通事故、男性自杀死亡率远高于女性等。
世卫组织特别选在7日“世界卫生日”到来之际发布《2019年世界卫生统计》。该报告首次按性别分列数据，有助于更好地了解世界各地人们的健康状况和需求。报告发现，全球范围内女性预期寿命均超过男性，在富裕的发达国家尤其如此。
报告显示，在导致死亡的40个主要原因中，有33个会导致男性预期寿命低于女性。比如，2016年，一名30岁男性在70岁之前死于非传染性疾病的概率比女性高44%；2016年全球自杀死亡率，男性比女性高75%；15岁以上人口的道路交通事故死亡率，男性约为女性的两倍；男性因凶杀案导致的死亡率也是女性的数倍。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】