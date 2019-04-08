中巴防务合作前景广阔

从小小的模拟对讲机，到警用、商用、公用无线通信系统，中国的海能达历经数年的努力，在巴西公共安全市场站稳了脚跟。参加2019拉丁美洲航空航天与防务展（又称巴西防务展）的海能达巴西子公司总经理周友伟告诉本报记者，巴西9个州的警用无线通信系统都来自他们的企业。

4月6日，为期4天的2019巴西防务展在里约热内卢落下帷幕，本届展会共有450个来自世界各地的防务设备品牌参展，不仅吸引了全球知名企业，也有多家中国公司前来开拓市场。巴西防务展始于1997年，由巴西国防部主办，每两年举办一次。

“巴西分公司的业务量很大，很多无线通信领域的机构都是我们的客户。”海能达副总裁袁野表示，公司从2011年在巴西市场试水，到2016年投身本地化发展，取得了长足的进步。

同样服务于公共安全领域的同方威视带来了一系列先进的安检设备。同方威视2014年进入当地市场后，为巴西世界杯、奥运会等大型国际赛事提供了安检设备，市场占有率处于行业领先水平。同方威视巴西公司总经理陈雍健说：“练内功、谋布局，依靠过硬的产品和服务，同方威视打响了品牌。”

在南美市场，中国产品从无到有、从小到大、从弱到强，依靠过硬的质量和先进的技术赢得专业人士的青睐。在现场，记者遇到了来自巴西利亚的军警代表安赫利斯。原来，他们一直是海能达的用户，“我们使用海能达的产品有一段时间了，中国技术值得信赖，中国企业是很好的合作伙伴，在未来我们还将继续保持合作。”

同方威视的展台前，来自巴西海军技术部门的罗恰认真地听着工作人员对展出的手持识别仪进行介绍。这款产品采用中国自主研发的技术，可在不接触样品的情况下快速识别毒品、爆炸物等化学物质。罗恰不住地发出惊叹：“太神奇了，我第一次见到这样的产品，真的很强大。”

在一家主营大疆无人机的巴西本地经销商展台前，巴西圣卡塔琳娜州的几名军警仔细观摩，相互交流。上校诺瓦雷蒂告诉记者：“大疆在业内很有名气。中国的安防产品能够进入巴西市场，得益于先进的技术，未来巴中仍有很大的合作潜力。”公司销售经理阿尔坎塔拉告诉记者，大疆这样的品牌“不仅质量有保证，更让人看到了中国在科技领域取得的巨大成就”。

“一带一路”倡议提出以来，中国同拉美地区的合作日益紧密，首次来到巴西参展的中国华腾工业有限公司将未来的合作目标定位于商业航天。公司副总裁孟波表示：“中国的小卫星和微小卫星性价比高，技术开放性强，未来中巴合作前景广阔。”

（本报里约热内卢4月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 16 版）

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