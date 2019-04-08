龃龉不断，美欧分歧持续加大（国际视点）

核心阅读

日前，七国集团外长会和北约外长会议分别在法国迪纳尔和美国华盛顿落幕。这两场通常用来展示“美欧团结”的会议却在分歧中收场。在巴以问题以及与伊朗关系问题上，七国集团内部存在明显分歧，未能达成实质性共识。美国国务卿蓬佩奥缺席七国集团外长会，也反映出美欧分歧持续加大。为了纪念北约成立70周年举行的会议原本计划由各成员国领导人参加、时间持续一周，然而由于美国近期在军费开支等议题上频繁批评欧洲盟友，主办方最终将会议降格为外长会。

4月4日是北约成立70周年，为期两天的北约外长会当天在华盛顿“低调”落幕。美国媒体披露，以往北约“十年庆”通常会举行领导人峰会，并举行相关大型庆祝活动，然而此次会议却降格为外长会，北约之所以低调“庆生”，主要是因为担心美欧矛盾进一步公开化。

北约秘书长——

北约盟友之间的分歧越来越大，这是我们不得不接受的事实

尽管北约外长会会后发表的声明和新闻稿都强调了北约成员国在主要议题上的“共识”，但美国和欧洲盟友在军费分摊问题上争吵激烈，凸显了北约内部的严重分歧。美国副总统彭斯4月3日指责德国，要求德国在军费分摊上“做出更多行动”。德外交部则回应说：“德国对北约的贡献不能仅看国防预算。”

就连现任北约秘书长斯托尔腾贝格也对美欧分歧感到担忧。“北约盟友之间的分歧越来越大，这是我们不得不接受的事实。”斯托尔腾贝格说。美国前驻北约大使尼古拉斯·伯恩斯和道格拉斯·鲁特4月2日在《华盛顿邮报》撰文称，美国领导人对北约本身产生怀疑，这在北约历史上从未有过。

法国外长勒德里昂在4月6日结束的七国集团外长会新闻发布会上坦言：“在巴以冲突和对伊朗关系问题上，七国集团外长存在分歧。”鉴于去年加拿大七国集团峰会因美欧、美加矛盾导致“不欢而散”的尴尬，本次法国举办的七国集团外长会避开关税与贸易、气候变化等分歧巨大的议题，转而侧重讨论反恐、网络安全、非洲局势、男女平等等具体问题。即使如此，会议仍然在重大热点议题上未能形成共识。

德国资深外交官——

现在跨大西洋关系的危机更为严重，正面临全面倒退

今年4月初，德法两国外长透露将建立“多边主义联盟”，但未邀请美国参加。据报道，该计划将在今年9月联合国大会会议上正式宣布，旨在维护全球化与国际合作，其针对美国的意味颇浓。

不少分析人士认为，虽然美欧双方一直没有偏离盟友关系的轨道，然而在美国现政府上台之后，传统的跨大西洋关系却日趋紧张，美欧双方的分歧和矛盾越来越明显。

过去两年多来，美国政府分别从两条战线向欧洲盟友“发难”。一是在防务领域，美国频繁指责欧洲国家在北约军费开支上“不给力”，抨击其“搭便车”，要求其提高防务支出，否则将考虑退出北约，“不再保护欧洲”。另外在经贸领域，去年3月美国宣布将对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，其中就包括来自欧盟的钢铝产品。有分析认为，美国政府在军费分摊和关税方面的强硬表态，将美欧关系撕开了一个巨大的口子，让跨大西洋裂痕一时难以愈合。

此外，美国宣布承认耶路撒冷为以色列“首都”、承认以色列对戈兰高地拥有“主权”，遭到许多欧洲国家的反对。美国单方面退出伊朗核问题全面协议与应对气候变化的《巴黎协定》，同时在贸易问题上频繁向欧洲国家发难，也令美欧关系持续紧张。

“欧洲人对美国的做法无所适从。”哈佛大学肯尼迪政府学院高级研究员菲力浦·勒科尔对本报记者表示，法德等国都向美国大使抱怨，美国外交政策变化太快，他们跟不上节奏，也很难制定长期战略。

“跨大西洋关系现在处于新的危机时刻。”德国资深外交官沃尔夫冈·伊辛格如是说。曾担任德国驻美国大使、现任慕尼黑安全会议主席的伊辛格对跨大西洋关系的跌宕起伏感同身受。他在接受记者采访时表示，德美双方的分歧以前多针对特定议题或政策，双方愿意努力缩小分歧。现在，双方之间的不协调是全面的，不仅在“北溪2”天然气管道项目和贸易关税等具体问题上意见相左，在北约军费分担和欧洲一体化等根本性问题上也立场不同，“现在跨大西洋关系的危机更为严重，正面临全面倒退。”

哈佛大学学者——

美国在欧洲的军事存在不会改变，但希望欧洲人自己付钱

“美国与欧洲的关系正呈螺旋式下降。”美国布鲁金斯学会美欧中心主任、高级研究员托马斯莱特说，美国由于贸易政策、退出《巴黎协定》和伊核协议等，让美欧关系面临严重挑战。

而在奥巴马政府时期担任对欧事务高级官员的纽约大学教授斯宾塞·菲力普斯看来，美国正在更广泛的层面上对欧洲——大西洋机制怀有敌意，“欧洲人正在怀疑跨大西洋关系是否已经无可挽回，至少在未来几年是这样”。

俄罗斯政治学家、政论家德米特里·谢多夫日前发表题为《美国和欧洲的政治路线分歧》的文章称，两年来美国政府推行的“美国优先”政策足以令欧洲开始重新审视跨大西洋体系。“美国优先”与其欧洲盟友的利益产生了直接矛盾，2019年美欧分歧将进一步扩大。

当前，跨大西洋关系面临严重危机已是事实。不过，综观美欧发展历史，不乏苏伊士运河危机、法国退出北约军事指挥体系、伊拉克战争等危机，双方在经贸领域也时常“大打出手”，但并未彻底动摇美欧关系根基。从根本上说，美欧仍然是相互依靠的。欧洲离不开美国，无论是安全保障、经贸关系还是国际问题，均是如此。而美国不论维持世界霸权、开拓市场还是维护西方价值观，也少不了欧洲盟友的帮衬。

“美国在欧洲的军事存在不会改变，但希望欧洲人自己付钱。”哈佛大学学者勒科尔对本报记者说，“从长远来说，欧洲仍然会努力适应美国的不可预测”。

（本报华盛顿、布鲁塞尔4月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 16 版）

(责编：袁勃)