推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

亚吉铁路连接吉布提多哈雷港口的集装箱码头。

本报记者 吕强摄

近日，在中国—乌干达国际产能合作工业园的仪器分析室里，中乌两国科研人员在对当地的矿石样品进行分析。

本报记者 吕 强摄

一带一路合作改变着沿线各国的发展面貌

（巴基斯坦）伊克巴尔·穆尼尔

“一带一路”倡议建立在共同发展和共同繁荣的理念之上，致力于提升区域联通水平，通过基础设施建设来促进区域经济增长，使参与国都能从合作和发展中受益。

“一带一路”合作正重振古丝绸之路的影响力，改变着沿线各国的发展面貌。

这几年，我经常访问中国。每一次中国之行总能够带给我新的震撼。过去几十年里，中国在各个领域都取得了显著成就：交通高效有序，基础设施发达完善，农业技术发展水平更是令我惊叹。

从2015年起，我们相继与云南农业大学和北京农林科学院建立了合作关系。现在，我们正努力将中国的杂交小麦技术引入巴基斯坦。小麦是巴基斯坦的主要粮食作物之一。中国杂交小麦在产量、抗性上表现优异，这对于提高巴基斯坦的农业生产力十分重要。中国专家不仅乐于分享他们在各自专业领域的知识和经验，还积极参与培训巴基斯坦农业科学研究人员，帮助他们掌握最新的农业科技。

农业是巴基斯坦国民经济的支柱产业。巴基斯坦政府希望通过促进农业发展来改善低收入者的生活水平，消除贫困。作为“一带一路”建设的重要先行先试项目，中巴经济走廊为巴基斯坦经济社会发展提供了巨大机遇。在中巴经济走廊建设框架下，巴基斯坦引进中国先进的农业技术，学习中国的机械化种植等农业实践经验，并改善农村金融体系。

“一带一路”倡议建立在共同发展和共同繁荣的理念之上，致力于提升区域联通水平，通过基础设施建设来促进区域经济增长，使参与国都能从合作和发展中受益。随着区域经济发展和繁荣，“一带一路”建设也为区域和平与稳定贡献力量。这一远大构想将改变全球发展图景，对于区域乃至全球发展至关重要。

过去5年发生在巴基斯坦的变化是最好的证明。“一带一路”建设和中巴经济走廊不仅进一步加深了巴中两国之间的传统友好关系，更为巴基斯坦的商贸、就业、基础设施建设等带来诸多宝贵机遇。我期待未来两国在包括农业在内的各领域合作能够进一步深化，人员交流能够进一步扩大。

（作者为巴基斯坦白沙瓦农业大学生物技术和基因工程研究所主任，本报驻巴基斯坦记者丁雪真书面采访整理）

一带一路建设给非洲带来发展机遇和希望

（苏丹）阿巴斯·哈伦

“一带一路”倡议是在世界格局发生复杂变化的背景下，就如何促进世界经济可持续发展、维护世界和平与稳定提出的“中国方案”。可以说，“一带一路”倡议提供了一条促进世界和平发展的全新路径。

我曾多次访问中国，与中国的专家学者一起讨论苏丹与中国在“一带一路”框架下的合作前景。中方在共建“一带一路”过程中表现出的坚定、务实态度令我感动。“一带一路”倡议是在世界格局发生复杂变化的背景下，就如何促进世界经济可持续发展、维护世界和平与稳定提出的“中国方案”。可以说，“一带一路”倡议提供了一条促进世界和平发展的全新路径。

“一带一路”建设给非洲带来发展机遇和希望。苏丹愿意成为连接中国与非洲特别是中部非洲的节点。一方面，苏丹可以作为中国与非洲之间经贸往来的纽带，为非中之间商品贸易提供便利；另一方面，苏丹可以将“一带一路”合作项目带来的中国先进技术、管理经验本土化，促进苏丹经济发展。苏丹希望在文化方面加强与中国的交流交融，畅通两国各种交流渠道，将自身打造成中文教育走进非洲的典范。

苏丹希望在“一带一路”框架下，加强与中国共产党之间的交流，学习、吸收中国共产党先进的治国理念和丰富的执政经验。消除贫困、反腐败等也是苏丹重点关注的领域。中国在这两个方面已经取得了显著的成果。我在中国考察期间，参观了中国的精准扶贫项目。令我印象深刻的是，扶贫干部为每一个贫困户都建立了详细的档案，其中包括贫困户的基本情况、导致贫困的原因、计划采取的脱贫措施、工作进展等，令人赞叹。在反腐领域，中共十八大以来，中国共产党打击腐败的决心和成就令人钦佩。“老虎”“苍蝇”一起打的坚定态度、巡视和“回头看”结合的监察模式等，都值得我们学习借鉴。

苏丹积极参与共建“一带一路”，并享受到了发展的红利。由中企承建的麦洛维大坝项目、罗赛雷斯大坝加高项目以及上阿特巴拉水利枢纽项目，为苏丹改变缺电现状发挥了关键作用。由中方投资兴建的纽哈勒法皮棉加工厂正式投产，标志着苏中农业合作进入了新阶段。我相信，未来苏中两国将在“一带一路”框架下继续通力合作，以求真务实的态度为两国人民谋福祉，实现共同发展、合作共赢。

（作者为苏丹智库“知识支柱”研究中心总干事，本报驻苏丹记者苏航采访整理）

一带一路合作符合世界各国的发展利益

（卢旺达）杰拉尔德·姆班达

“一带一路”倡议是一项由中国发起的伟大构想。“一带一路”合作符合世界各国的发展利益。非洲国家不想错过“一带一路”建设的历史机遇，希望积极参与、获得实效。

2018年，卢旺达总统卡加梅同中国国家主席习近平举行了两次会晤，凸显卢中之间日益密切的关系。卡加梅表示，非洲希望成为“一带一路”倡议重要组成部分。很多非洲国家领导人都表达过类似的愿望。这充分证明，“一带一路”建设是非洲发展的重要机遇。

“一带一路”倡议是一项由中国发起的伟大构想。“一带一路”合作符合世界各国的发展利益。非洲国家不想错过“一带一路”建设的历史机遇，希望积极参与、获得实效。

基础设施薄弱被视为非洲包容性增长的关键挑战。非洲国家经济发展的瓶颈之一是基础设施投资不足。据统计，非洲基础设施的投资需求在每年1300亿—1700亿美元之间，但目前该领域投资总额仅为450亿美元，面临巨大缺口。“一带一路”建设正在帮助非洲大力投资改善基础设施。蒙内铁路为肯尼亚创造了大量的就业机会和发展机遇。连接埃塞俄比亚和吉布提的亚吉铁路，使内陆与海洋实现联通，不仅推动了贸易和人员流动，更使“非洲一体化”的目标更进一步。在亚吉铁路建设启动时，一位非盟官员的发言让我印象深刻。他说，这个项目表明了中国正在致力于支持非洲实现自己的发展愿望，非洲人民的愿望和中国人民的愿望是紧密相连的。

事实反复证明了这一点。中国与非洲的合作，是为了实现共同繁荣的梦想。数据显示，中非贸易额从2017年的1700亿美元上升至2018年的超过2000亿美元。中国已连续多年成为非洲最大的贸易伙伴。为推动中非合作“八大行动”顺利实施，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供资金支持。非洲和中国，从未像此刻连接得如此紧密。

我相信，本月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，参与各方将通过更多致力于实现可持续发展的互利合作项目，为改善全人类福祉作出更大贡献。

（作者为卢旺达治理署新闻与传播部主任，本报驻南非记者吕强书面采访整理）

一带一路倡议代表着希望和未来

（塔吉克斯坦）希克马图洛·库德拉托夫

“一带一路”倡议对广大发展中国家有非常重要的意义。我们迫切需要学习中国的发展经验，从中寻找适合本国发展的道路，以便更好地造福本国人民，为世界和平发展作出更大贡献。

“一带一路”倡议是一项伟大的倡议，是互利共赢的合作平台。对塔吉克斯坦来说，“一带一路”倡议开创了国际合作新模式，代表着希望和未来，因为“一带一路”建设让我们可以更加便捷地与外部连接，发展壮大自身经济。

“一带一路”倡议提出5年多来，通过一项项看得见、摸得着的实际举措，参与国获得了实实在在的好处。塔吉克斯坦是一个以农业为主的内陆国家。山区面积占到国土面积的90%以上，基础设施比较薄弱，交通运输成本非常高。基础设施制约着塔吉克斯坦经济的发展。现在，这种情况有了很大的改变。中方承建的塔乌公路、哈特隆隧道、“瓦赫达特—亚湾”铁路项目已完工，中国—中亚天然气管道D线塔吉克斯坦境内段建设稳步推进。中方援建的杜尚别2号热电厂项目顺利竣工，可满足杜尚别周边70多万居民冬季供电和取暖所需。随着基础设施的改善，进出口商品成本大幅降低，人民的生活水平有了很大提高。能够参与到“一带一路”建设中，我们感到很幸运。

自“一带一路”倡议提出以来，越来越多的中国企业来到塔吉克斯坦投资建厂。目前，在塔吉克斯坦投资兴业的中资企业达400多家，为塔吉克斯坦的税收和出口创汇作出了突出贡献，并带动了当地劳动力市场的发展，提高了塔吉克斯坦的就业率。

2008年，我第一次来到中国，到武汉理工大学攻读经济学硕士学位。中国人民热情、好客、乐于助人。我很快就喜欢上了这里的生活。我当时每天早晨起床后，都要吃上一碗热干面。回到塔吉克斯坦以后，我对武汉的热干面仍念念不忘。随着越来越多的中国公司来到塔吉克斯坦，当地的中餐馆也多了起来。我和朋友们会经常去吃中餐。对我来说，这也是回味中国文化的一种方式。

后来，我有幸再次来到中国学习。去年在深圳，我们参观了“大潮起珠江——广东改革开放40周年展览”。展览介绍了中国改革开放各阶段的发展情况，其中的宝贵经验很值得我们学习。许多同学都认为，中国出现经济奇迹最重要的原因就在于中国共产党领导之下的思想解放和制度变革，正是这种变革使得各类生产要素能够自由流动，既扩大了要素供给，又提高了要素的配置效率，极大地解放了生产力。

“一带一路”倡议自提出以来，得到国际社会广泛支持和积极参与，收获了一批重要成果。“一带一路”倡议对广大发展中国家有非常重要的意义。我们迫切需要学习中国的发展经验，从中寻找适合本国发展的道路，以便更好地造福本国人民，为世界和平发展作出更大贡献。

（作者为塔吉克斯坦劳动、移民及就业部移民服务局首席专员，本报记者孟祥麟采访整理）

一带一路建设增强了非洲国家自主发展的信心

（坦桑尼亚）萨鲁姆·哈米斯·拉希德

“一带一路”倡议顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的人类命运共同体意识，为全球治理体系变革提出新思路、新方案。

“一带一路”倡议为坦桑尼亚乃至世界提供了发展机遇。中国真心实意帮助广大发展中国家，同我们分享发展经验，谋求共同发展。可以说，“一带一路”建设不仅给予我们帮助和支持，还大大增强了非洲国家自主发展的信心。

在“一带一路”合作框架下，一大批铁路、公路、港口、桥梁等项目纷纷落地，极大改善了坦桑尼亚的基础设施。尼雷尔跨海大桥、坦桑尼亚国家信息通信技术宽带骨干网项目、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目、姆特瓦拉港口扩建工程……中国以实际行动证明，中国是真心实意帮助非洲实现真正的发展。

坦桑尼亚和中国的友谊源远流长。坦桑尼亚不仅是古代海上丝绸之路要道，还将为打造21世纪海上丝绸之路发挥积极作用。40多年前，中国工程技术人员同我们并肩奋斗，修建了被誉为解放之路、自由之路的坦赞铁路。中国医疗队帮助坦桑尼亚防治疾病和发展卫生事业，《医疗队员到坦桑》的歌曲已传唱近半个世纪。习近平主席在2013年就任中国国家主席后，访问的首个非洲国家就是坦桑尼亚。如今，坦桑尼亚政府的“二五发展规划”以基础设施建设和工业化为发展重点，与“一带一路”倡议高度契合。

“一带一路”倡议顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的人类命运共同体意识，为全球治理体系变革提出新思路、新方案。中国发起成立的亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等金融机构，为广大发展中国家增强自身经济能力提供了有力支持。

中国经济腾飞令世人瞩目。作为经济学者，我特别渴望探求中国经济在短短40年时间里取得巨大发展成就的“秘诀”。2012年，我第一次来到中国，参加一个学术会议。我感受最深的是改革开放带给中国日新月异的变化。后来我访问过安徽、河北、陕西、广东、湖北、上海等地，中国人民热情昂扬的精神面貌感染了我。

目前我在南南合作与发展学院攻读博士学位。课堂上，来自世界各地的学员们热切地讨论中国改革开放、“一带一路”建设等重要议题。在这里的学习拓宽了我的眼界，启发了我的思维。

最近，我正在研读《习近平谈治国理政》这本著作。书中提到了很多值得借鉴的执政理念和成功经验，比如精准扶贫、环境保护、国家治理等领域的内容，对广大发展中国家的发展至关重要。通过这本书，我深刻理解了中国的发展理念。

中国在经济发展中注重将短期目标与长期规划有效结合。在实施过程中，政府既有引导，也尊重市场规律，取得了很好的效果。我和南南学院的同学们都认为，中国不仅给世界贡献了宝贵的发展经验，还提供了发展的样板，有助于各国开拓发展思路、寻求自身发展之路。希望通过学习和借鉴中国的发展经验，坦桑尼亚能加快工业化进程，早日实现自身发展目标。

（作者为坦桑尼亚桑给巴尔规划委员会高级经济学家，本报记者孟祥麟采访整理，季雅宁参与采访）

制图：郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 17 版）

(责编：袁勃)