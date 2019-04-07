【“一带一路”共赢之路】中企在缅甸承建电力项目投产 改善民生

央视网消息：缅甸是一个在能源领域，特别是电力方面亟待发展的国家，而近年来，缅甸和中国在“一带一路”倡议框架下逐步深化在能源领域的合作，一批由中国企业承建助力缅甸改变缺电状况的发电和输电项目正在加紧实施，并陆续投产。

5日，缅甸孟邦直通市热闹了起来，由中国企业承建的直通燃机联合循环电厂当天在那里正式竣工投产，装机容量为118兆瓦，采用的技术达到世界先进水平。

中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事长 李屹立：“我们这次采用的是世界最先进的机型，把世界最先进的设备和优秀的中国制造成套起来。这个项目的按时发电，使我们坚信我们有能力有信心为‘一带一路’相关国家提供能源发展切实可行的中国方案。”

项目投产也为当地经济发展提供了强大的能源保障。

缅甸电力和能源部长 温凯：“人们需要电，政府想各种方法提供电力。现在许多中国电力企业来缅甸发展，这种形势很好我们也很满意他们的工作。‘一带一路’的内涵非常广，不仅是电力方面也包括了很多其它方面的。”

中国企业在建设项目时还注意到电厂周边有三个村庄尚未通电，于是着手帮助这些村庄架设输电线路，极大改善了长期受缺电困扰的村民的生活。

缅甸孟邦直通市加般村村民 吴坤梭布：“现在通电了能够用电煮饭菜，也能看上电视，村庄变得更加热闹，也有路灯了。以前走夜路还得用火把，用火把还得小心发生火灾，现在道路上路灯亮堂堂也消除了发生火灾的隐患。现在已有60%的人家能用上冰箱，电视，之前只有不到10%的人家能用上。”

项目建设还为当地人提供了不少就业机会。在项目施工的三年时间里，雇佣了超过十万名当地人。

缅甸孟邦直通市加般村村民 吴坤梭布：“中国企业他们对我们都很好，我们村离他们最近，我们的村民在这里获得了工作机会。之前我们这里一天工钱只有4000-5000缅币（约合15-20元人民币），他们来了以后增加到了1万缅币左右（约合40-50元人民币）。”

(责编：王仁宏、曹昆)