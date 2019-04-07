老挝国家主席本扬·沃拉吉视察中老铁路

人民网曼谷4月5日电（记者孙广勇）4月5日上午，老挝人民民主共和国国家主席、人民革命党总书记本扬·沃拉吉带领老挝万象市市长、财政部、公安部、公共工程与运输部部、劳工与社会福利部、计划投资部、矿产能源部等部长组成的高层代表团莅临中老铁路视察，对中老铁路建设给与了高度评价。

在老挝新年、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，本扬主席率领的老挝高层代表团莅临中老铁路建设工地，参观了中老铁路展示馆、听取了中国铁路国际公司总经理、老中铁路有限公司董事长鞠国江中老铁路建设情况汇报，观看了中老铁路建设专题片，并做重要讲话；现场检查了南柯内河特大桥、万象北站路基等，并冒雨视察了万象梁场。在视察期间，本扬主席欣然题词：“中老铁路项目是中老两国社会经济发展的重大合作项目，是“一带一路”倡议项目。借此次带领老挝高层代表团参观中老铁路的机会，我谨向以高度责任心推动项目落实的各位同志表示赞扬和祝贺。祝愿中老铁路项目全面实现既定目标，收获丰硕成果！”

本扬主席在视察过程中对中老铁路建设成就给予高度评价。他指出，中老铁路是两党两国战略合作项目，中老两国项目管理团队、中老两国建设者密切配合，携手努力，工程建设捷报频传、硕果累累，工程质量、工程进度获得了中老两国人民和社会各界的高度好评；中老铁路作为老挝国家最大的项目，项目的建设在促进老挝国民经济发展、增加老挝人民就业，提高人民生活水平，实现老挝变“陆锁国”为“陆联国”战略梦想，推动老挝进入铁路驱动国家发展的新时代具有重要的现实意义和历史意义；要求老挝政府各部门、沿线各级政府和人民群众全力配合中老铁路建设工作，尽可能为项目建设提供便利，中老双方团结协作、排除万难，全面实现建设好、营运好、开发好工作目标。

鞠国江董事长代表中老铁路全体参建单位和全体建设者表示，将以本扬主席这次中老铁路项目现场视察为契机，决战决胜搞好中老铁路建设，因地制宜搞好中老铁路营运，群策群力搞好中老铁路开发，站在中老两国命运共同体建设的高度，把中老铁路建设成为新时代中老传统友谊的新象征，不辜负中老两党两国厚望。

(责编：崔越、杨牧)