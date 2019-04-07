为避免混乱脱欧 梅首相最后一搏寻求工党支持

人民网讯 据法新社报道，英国卫生大臣汉考克4月4日表示，梅首相唯有在反对党工党国会议员的协助下，才能通过她的脱欧协议。25名工党议员则传出致函党魁柯宾，要求他不惜让步，以让脱欧协议过关。英国政府为避免下周在一团混乱情况下退出欧洲联盟，4日加倍努力最后一搏，和工党进行新一轮谈判争取支持。

英国国会下议院3日深夜快速通过延后脱欧期限的法案，试图保护英国在结束和欧洲联盟长达46年结盟关系时，不致陷入危机。梅首相和欧盟其余27国领袖达成的脱欧协议不受国内欢迎，为了让协议第4度闯关国会投票时能顺利通过，梅首相正和时间赛跑，拼命争取支持票。

梅首相的发言人表示，“今天一整天将进行密集讨论”，因为情况“紧急”。不过路透社称，梅首相3日就如何突破脱欧僵局和工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）举行会谈，激怒执政保守党部分国会议员。

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）4月4日受访时则说，由于保守党内疑欧派人士反对梅首相的脱欧协议，她必须寻求工党协助。（老任）

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