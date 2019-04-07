中国赴南苏丹维和工兵承建的“瓦乌—科瓦乔克—阿加夸克”补给线道路竣工

人民网喀土穆4月5电 近日，由中国赴南苏丹维和工兵分队承建的“瓦乌—科瓦乔克—阿加夸克”补给线道路竣工，改建后的道路已投入使用。

科瓦乔克任务区工程处长艾利亚斯当天在竣工仪式上表示，感谢中国工兵对道路进行升级改造，这条道路对南苏丹的发展有着重要意义，是一条为当地民众造福祉的路！

据了解，“瓦乌—科瓦乔克—阿加夸克”全长150公里，是南苏丹的一条重要交通线。由于战乱破坏、车辆碾压和雨水冲刷，部分道路沟壑纵横，严重影响车辆通行。受领任务后，分队共出动兵力900余人次、车机400多台次，转运土石约7300多立方米，经过47个工作日的连续奋战，道路全线贯通。

该补给线道路施工负责人赵帅总工程师介绍说，升级改造后的道路将进一步加强这一地区与周边交通网络的互联互通，便于当地民众出行，促进当地经济发展。（中国赴南苏丹维和工兵分队贾方文供稿）

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