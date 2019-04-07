韩国东部发生大规模山火 政府宣布为国家灾难

韩国东部发生大规模山火 图片来源：韩联社

人民网首尔4月5日电（夏雪）据韩联社报道，4日晚，韩国江原道东部地区发生大规模火灾，政府投入45架直升机、77辆消防车及1.3万余人开展灭火工作，并于5日上午宣布东部山火为国家灾难。

报道称，4日江原道麟蹄郡发生山火，火势在每秒风速20-30米的强风助势下蔓延至高城郡、束草市、江陵市玉溪面和东海市望祥洞。截至发稿前，受灾面积达385公顷，1人遇难，11人受伤，避难人数达4230人，300余栋住宅被烧毁。陆军第8军麾下部队2500余名官兵也已转移至安全地带。

江陵市玉溪面的山火乘风蔓延至邻近的东海市，并一瞬间吞食了养老院、望祥野营场等多个设施。4日晚，东海高速公路全面禁止双向车辆通行，在风势逐渐减弱后恢复通行。束草市和高城郡向当地全部学校发布停课令，共有52所学校停课。

韩国总统文在寅5日20分许主持召开紧急会议，就江原道东部地区发生大规模山火指示有关部门动员一切力量全力扑救。文在寅还表示，若火势向北方蔓延，将与朝方磋商后展开灭火工作。

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