2019泰国职教委汉语培训在皇太后大学孔院举办

人民网曼谷4月5日电（记者孙广勇）2019年3月25日至4月3日，皇太后大学孔子学院、汉学院、诗琳通中国语言文化中心成功举办由泰国教育部职业教育委员会组织的2019泰国职教委教师汉语培训。来自全泰国44个府的74位职教委的教师参加了此次培训。

在4月3日上午的结营仪式上，皇太后大学孔院中方院长黄建军对9天的培训结果表示非常满意。他指出，在前不久的开营仪式上，大部分老师都不会说一句汉语。但是今天，基本上所有老师都能熟练地跟中国老师问好，用中文交流。通过我们短期的密集培训，大部分学员通过了HSK一级模拟考试，有8位学员通过了HSK二级模拟考试，3位学员通过了HSK三级模拟考试。可以说，这次培训是非常成功的。在培训中使用的教材和网上系统都是孔院开发的。如果学员们仍对汉语学习充满兴趣，欢迎大家回去后继续使用孔子学院的网上系统进行自学。同时，也希望大家能把在皇太后大学孔院培训中学到的知识带回去，跟学校的其他老师分享。

据悉，皇太后大学孔子学院已经承办了多次泰国职教委教师的汉语培训。从去年起，皇太后大学孔院尝试用自己开发的汉语教材和网上系统进行教学。都在短期内取得了较好的成果。本次参加培训的职教委教师也都是非汉语专业的老师。大部分老师虽然从未接触过汉语，但通过本次培训，都对汉语和中国文化有了新的认识，对学习汉语更是产生了浓厚的兴趣。皇太后大学孔院为他们精心设计了9天的课程，其中包括了8次汉语课、7个文化或教学讲座和3个才艺课程。学员们通过9天的密集培训，不仅汉语水平有了较大的提高，也对中国有了更多、更深的了解。

许多学员纷纷表示，回去以后要继续使用皇太后的教材和网上系统学习汉语，然后参加真正的HSK汉语水平考试。学无止境，虽然他们的专业并非汉语，但他们仍未停止汉语学习的步伐。希望通过努力，期待能有机会去中国研修学习。

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