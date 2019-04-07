原标题：时间轴上的中美经贸磋商

当地时间4月3日早上9点25分，美国贸易谈判代表莱特希泽出现在白宫贸易办公室正门口。

5分钟后,刘鹤副总理和他率领的中国代表团跟美国谈判代表一起步入美国白宫贸易办公室，正式开启第九轮中美经贸高级别磋商。像此前在北京的第八轮磋商一样，没有开幕式，直接进入谈判现场。

这距离莱特希泽和姆努钦离开北京，时间相隔仅5天，中间还有两天是周末。

2018年2月27日，刘鹤副总理赴美启动第一次中美经贸磋商，至今已有一年多的时间，不算副部级等工作层面的谈判，光高级别磋商就前后举行了九轮。谭主把这些会谈节点平铺在时间轴上，有点小小的发现：

从时间轴上的疏密程度，可以很清楚地看到：磋商的节奏越来越快。

这个磋商节奏变化的关键转折点在哪里？很明显，去年12月1日中美元首阿根廷会晤之后，双方磋商频率不断加快。

2018年12月1日，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，中美两国元首举行了一次历史性的晚餐会晤，两国元首指示双方经贸团队加紧磋商，达成协议，取消贸易摩擦以来加征的关税，推动双边经贸关系尽快回到正常轨道，实现双赢。

在两国元首达成的重要共识指引下，双方团队相向而行，连续进行了五轮高级别磋商。谭主梳理了一下这五轮高级别磋商成果稿中的关键词，看看有什么变化？

第五轮

取得重要阶段性进展

第六轮

就主要问题达成原则共识

第七轮

取得实质性进展

第八轮

双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展

第九轮

在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识

无论是罕见的磋商频率，还是不断扩大的共识范围，都让人们有理由对中美经贸磋商前景抱乐观态度。

4月5日下午，美国总统特朗普再次会见刘鹤副总理。从会场传出的画面，很多人关注到一个细节：刘副总理这次的座位，从之前特朗普的对面调整到了旁边；这个小小的位移，很多人解读为美方对谈判对手显示出了越来越多的尊敬和重视。

目前，磋商已经进入关键阶段，还有大量细致的工作需要做。中美之间相向而行，朝着解决问题的方向前进，这也是全球都乐见的。

在本轮磋商开始前，IMF总裁拉加德就公开表示， “全球经济的‘天气’看起来不太稳定。70%的全球经济正在放缓，目前面临的最大不确定性仍然是贸易摩擦，这已经引起了人们对全球经济共同体的担忧和焦虑，解决贸易摩擦总好过让它们继续存在。”

必须强调的是，对于各界不断释放的积极信号，我们还是要以平常心对待。毕竟，这是一场前所未有的世纪谈判，更是一场考验双方心力的胶着战。越到最后阶段，谈判越关键；越接近达成目标，谈判越艰苦。

从原则性共识到实质性进展，从文本磋商到讨论协议有关文本，取得新的进展、达成新的共识，中美经贸磋商实际上进入到了更专业、更严肃、更锱铢必较的阶段。

第九轮磋商的最后一天，早上不到八点半，第一批工作团队就到了谈判现场。从他们匆匆的脚步和那满满当当的拉杆箱，是不是能够想象一下这场谈判的费心费力？

双方团队谈到连午饭时间也不愿多耽搁，依然是吃外面送来的盒饭，依然是分秒必争。

白宫贸易顾问彼得 纳瓦罗引用了他的一位中国朋友的话：“马拉松的最后一英里实际上是最长的，也是最艰难的。”

中美经贸磋商未来将会怎样？接下来的时间轴怎么划？等等看。

文章来源：“玉渊谭天”公众号

(责编：崔越、杨牧)