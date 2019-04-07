第三届华为巴基斯坦信息通信技术大赛举行闭幕仪式

人民网伊斯兰堡4月5日电（记者 丁雪真）第三届华为巴基斯坦信息通信技术大赛闭幕仪式5日在巴基斯坦高等教育委员会举行，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维、高等教育委员会主席塔里克·班努里、中国驻巴基斯坦大使姚敬等出席仪式，并为表现优异的参赛者颁发荣誉证书。

阿尔维在致辞中感谢华为对巴基斯坦信息通信技术教育发展所做出的贡献。他表示，中国正日渐成为全球科技领域的领导者，华为和巴基斯坦高等教育委员会的合作为产业界和学界合作做出了良好示范，信息通信技术领域的发展将推动巴经济增长和社会进步。

据了解，本届比赛得到了巴基斯坦政府的大力支持。在巴高等教育委员会和华为公司的共同推广下，本届比赛共吸引了53所高校积极参与，超过10000名学生注册报名，最终3名学生经过层层选拔脱颖而出。3名优胜者所组成的队伍随后在中东赛区决赛中取得第三名的好成绩，并将代表该赛区参加5月25日至26日在华为深圳总部举办的全球总决赛。

(责编：崔越、杨牧)