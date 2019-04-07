“投资中国”系列活动在汉诺威工业博览会上成功举办

中德工业城市联盟成员代表合影。（主办方供图）

人民网汉诺威4月5日电 （记者 花放） 当地时间4月5日，2019 年德国汉诺威工业博览会（工博会）正式落下帷幕。本届汉诺威工博会于3月31日开幕，以“融合的工业——工业智能”为主题，重点关注“ 工业4.0”、智能工厂、第五代移动通信技术 （5G）、人机协作、能源智能网络等，共吸引来自全球75 个国家和地区的6500 家参展商，其中，中国展商数量超过1300 家，仅次于东道主德国。

借力世界级工博会平台，为助力中外企业家在机械制造领域创新、研发及产业化的交流与合作，中国国际投资促进中心（德国）会同中国部分省市和产业园区，百余家中国企业集体参与工博会，于工博会期间成功举办了“投资中国”系列活动。

据介绍，本届“投资中国”系列活动由中国商务部投资促进事务局、中德工业城市联盟、德意志展览集团科技学院、深圳市宝安区人民政府、济南市人民政府、太仓市人民政府、浙江平湖经济技术开发区管委会、佛山中德工业服务区管委会联合主办，中国国际投资促进中心（德国）和《欧洲时报》德国分社承办。

中国商务部投资促进事务局副局长李勇表示，从2016年开始，中国商务部投资促进事务局会同中德工业城市联盟，已连续四年在汉诺威工博会期间设立“投资中国”展区，通过展览、推介和论坛等多种形式展示中国新的开放和经济发展的成就。本次“投资中国”系列活动重点展示了包括深圳、济南、太仓、平湖、佛山等中国城市良好的投资环境以及对德合作的成果。

汉诺威所在的德国下萨克森州国务秘书林德纳在“投资中国”展区启动仪式上表示，下萨克森州与中国有着传统友谊。1984年该州与安徽省结成了中德间首个省（州）级友好关系，双方定期进行人员互访，广泛开展经贸合作，取得了丰硕的成果。下萨克森州众多以外贸为导向的中小企业十分看好中国市场，也期待借助“投资中国”及中德工业城市联盟平台，进一步加强与中国的合作。

中国驻德国大使馆经商处公使衔参赞王卫东在中德工业城市联盟第七次全体会议上指出，今年是中德工业城市联盟成立的第三个年头，联盟目前发展步履扎实，效果已逐步呈现。43家成员来自中国工业发达城市和德国创新经济最活跃的地区，有着良好工业基础的客观条件，也有先行探索高质量创新发展的主观决心，相信在大家的积极参与下，中德工业城市联盟的朋友圈将更丰富、合作将更深入。

李勇在中德汽车产业投资促进工作组2019年年会上指出，德系汽车在中国市场取得了巨大成功，并且仍有相当大的发展空间。中国城镇化率还只有51%，进一步发展和消费潜力仍然很大。众多中国互联网新势力进入无人驾驶领域，带来了新技术和颠覆性的观念，中方也希望与有着传统优势的德国汽车产业加强合作，为双方合作注入新的发展动能。

在2019年中德智能制造合作论坛上，德国联邦外贸与投资署署长罗伯特?赫尔曼表示，中德经贸合作密切，目前有4500多家中国企也在德国，已为当地德籍员工创造了超过7万6千个工作岗位，德中两国在信息技术、软硬件、制造产业等重点领域上均有丰富的合作机会。

德国对华投资中心总经理德雷斯勒介绍，数据表明，德国对华投资自2007年持续增长，也说明了德企对中国市场的信心；而德企对华投资主要集中在大城市和沿海发达地区，还有进一步扩展空间，德企更加注重本土化，对于中国本地技术人才的需求也在扩大。

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