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蒙古国色楞格、库苏古尔省森林火灾全部扑灭

2019年04月07日09:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托4月5日电（记者 霍文）据蒙古国紧急情况总局4月5日发布消息，4月1日发生在该国北部地区库苏古尔省查干乌尔县230公里处的森林火灾已全部扑灭。同时，近日发生在色楞格省尤鲁县境内的森林火灾也已全部扑灭。

据蒙古国紧急情况总局网站消息，4月3日，肯特省巴特希来特县东北180公里处发生野火，该省紧急情况局12名队员和地方71人参与灭火，火情已得到控制。4月4日16时35分左右，俄罗斯野火从蒙俄边境蒙方第836号至837号界碑处越境进入蒙古国东方省巴彦乌拉县北部80公里处，该省紧急情况局10名队员和蒙古边防军第0287部队19名军人以及地方人员参与灭火，目前火情也已得到控制。

据蒙古国家公共广播电视台报道，近5年来，蒙古国共发生1075起森林草原火灾，过火面积1400万公顷，190余人死亡。90%以上的森林草原火灾是人为原因。

乘坐米-171E直升机参加灭火的蒙古国紧急情况总局人员。（图片来自蒙古国紧急情况总局网站）

蒙古国森林火灾现场。（图片来自蒙古国紧急情况总局网站）

(责编：崔越、杨牧)
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