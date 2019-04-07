原标题：土耳其部分选区重计票 在野党称依旧领先

土耳其地方选举过后，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导的执政党正义与发展党以选举违规为由，要求最高选举委员会在最大城市伊斯坦布尔和首都安卡拉部分选区重新计票。先前票数占优的主要在野党共和人民党5日说，正在继续的重新计票显示，他们依旧领先。

首次计票结果显示，共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢以大约2.5万票的优势领先于正发党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆，当选伊斯坦布尔市长。

伊马姆奥卢5日告诉媒体记者，伊斯坦布尔39个选区已有17个选区结束重新计票，显示他比对手耶尔德勒姆多1.8万多张票。

他预期，重新计票全部完成后，两人之间的差距可能在1.8万至2万票之间，他本人还是领先。伊斯坦布尔人口1500万，这一优势极为微弱。

正发党尚未回应伊马姆奥卢的说法。最高选举委员会同样没有证实。

土耳其3月31日举行五年一度的地方选举，以直选方式产生各地最高行政长官和议会议员。据先前计票结果，正发党令人意外地失守执掌20多年的伊斯坦布尔和安卡拉。一些媒体把正发党选举失利归咎于经济困境。路透社报道，正发党在以往选举中屡屡大获全胜，得益于土耳其近年较高的经济增长水平。

美国政府去年8月以土耳其方面拘押一名美籍牧师为由，对土耳其施行制裁。美方制裁加剧土耳其货币危机，里拉对美元汇率暴跌，投资和消费放缓，日常消费品和能源价格大涨。土耳其国家统计局上月在一份报告中说，土耳其2018年经济增长2.6%，与2017年7.4%的增速相比大幅放缓。（王宏彬）【新华社微特稿】

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