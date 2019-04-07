原标题：韩国国会通过表决 韩美军费分担新协定生效

韩国国会5日表决通过第10份驻韩美军费用分担协定；韩国与美国随后互相通知协定生效所需国内程序已完毕，协定当天生效。

美国自1953年以来一直在韩国派驻军队，现有驻军大约2.85万人。韩美自1991年起先后签署9份驻韩美军费用分摊协定。第9份协定2014年签订，有效期5年，2018年12月31日到期。

然而，围绕第10份协定，韩美双方谈判耗时近一年，费尽周折，最终在今年3月8日签署协定。这份协定有效期1年，规定韩方2019年分摊费用为1.04万亿韩元（约合61.5亿元人民币），比上一年增加8.2%。

韩美去年举行10轮谈判，因分歧过大没有达成协议，以致拖到今年3月才谈妥。彭博新闻社报道，美国总统唐纳德·特朗普在谈判期间告诉总统国家安全事务助理约翰·博尔顿，“我们要求韩方费用增加50%”，导致美韩代表几乎“谈崩”。

韩国最初希望第10份驻韩美军费用分担协定有效期为3至5年，但美方执意要求有效期为1年。韩联社报道，预期韩美最早会在今年上半年启动第11份驻韩美军费用分担协定的谈判进程。

美国政府多名官员3月披露，特朗普正在寻求让美军驻在国负担更多费用，涉及韩国、日本和德国等国家。美国可能要求其中一些国家负担现有支出的5至6倍。

韩国媒体报道，除以往协定规定的分摊费用外，韩国政府额外为驻韩美军“埋单”花费不少。

根据韩国2018年发布的国防白皮书，韩国2015年包括军费在内直接支援美军总金额为2.43万亿韩元（144亿元人民币），间接支援金额为9589亿韩元（56.7亿元人民币）。按韩国政府的说法，韩国2015年以来每年直接和间接支援美军的金额大体持平。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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