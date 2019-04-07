原标题：欧盟或宽限英国“脱欧”一年“灵活延期”

英国首相特雷莎·梅5日致信欧洲理事会主席唐纳德·图斯克，要求欧洲联盟把英国“脱欧”的期限推迟至6月30日，给英国更多时间打破国内政治僵局。

不愿公开姓名的欧盟官员说，图斯克倾向于给英国长达一年的“灵活延期”并将敦促其余27个欧盟成员国同意这一提议。

【留后手】

特雷莎·梅在信中说，英国政府会争取在5月23日、即欧洲议会选举日以前达成“脱欧”协议，如果届时依然没有谈妥，英国只好参加欧洲议会选举。

她说，尽管她认为参加选举既不符合英国利益，也不符合欧盟利益，英方还是会做好后手准备，履行成员国义务。

她先前多次表示，英方会竭力避免“脱欧”前再次参与欧洲议会选举的可能性。

英国原定3月29日正式“脱欧”，由于政府与欧盟达成的协议连续三次遭议会下院否决，“脱欧”进程陷入停滞。

欧盟3月21日同意英国延期“脱欧”，但英国议会下院如果无法通过“脱欧”协议，英方必须在4月12日以前确定究竟是“无协议脱欧”、延期“脱欧”还是不“脱欧”。

英国议会下院3日以微弱优势通过一项草案，要求梅政府再次寻求推迟“脱欧”。议会上院定于8日辩论这一草案。

【有意见】

一名不愿公开姓名的欧盟官员告诉路透社记者，图斯克愿意宽限英国更长时间，“可能”给英国长达一年时间谈妥“脱欧”协议。图斯克下周将主持欧盟领导人会议，届时会敦促其余27个成员国同意英国延期“脱欧”。

这名欧盟官员说：“让英国离开的唯一合理方式是允许一段长期而且灵活的期限。”如果英国议会不到一年便批准“脱欧”协议，延期就相应终止。这名官员说：“这对双方都是一个好方案，既给英国一切必要的灵活性，又让欧盟不必隔三岔五开会讨论。”

按照程序，英国延期“脱欧”需要得到其余欧盟成员国一致同意。

法国先前暗示不会让英国随便“过关”。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔5日告诉媒体：“如果我们不能理解英国给出的延期理由，无法表示赞同。”另一名不愿公开姓名的法国官员告诉路透社记者，延期“脱欧”的想法“不成熟且不得当”。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前表达不满，认为英国不能因为国内政治僵局而“绑架欧盟”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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