波音总裁称将暂时削减737MAX飞机产量

新华社旧金山4月5日电 美国波音公司总裁丹尼斯·米伦伯格5日发表声明说，波音公司将暂时削减737MAX系列飞机产量，并计划成立专门委员会审查公司的飞机设计开发政策和流程。

米伦伯格说，波音公司将从4月中旬开始，暂时把每月生产52架737MAX系列飞机的速度降至42架，以适应737MAX系列飞机暂停交付的情况，集中资源专注相关软件的更新认证等工作。

他强调，公司正与客户密切协调，并计划与供应商合作制定生产计划，以最大限度降低因737MAX系列机型停飞和生产速度变化给公司带来的财务影响。

米伦伯格重申，最近两起波音737-8客机（属于737MAX系列）空难事故是由一系列连锁事件引发，飞机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)被错误激活是其中一个共同之处，“消除这种风险是我们的责任”，公司在737MAX系列飞机软件更新上正取得进展，以防止此类空难再次发生。

米伦伯格还宣布，他已要求波音董事会成立一个委员会来审查公司的飞机设计开发政策和流程，以确保737MAX系列飞机以及其他机型的安全。该委员会主席将由美国参谋长联席会议前副主席埃德蒙·詹巴斯蒂亚尼担任。

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