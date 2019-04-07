中国元素成为博洛尼亚国际儿童书展亮点

据新华社罗马4月4日电 （记者叶心可、李洁）为期4天的第五十六届意大利博洛尼亚国际儿童书展4日落幕，中国元素是本届童书展上的一大亮点。

中国艺术家颜新元的水墨组画《东拉西扯》入围本届书展国际无字书比赛决赛，颜新元成为首位入围无字书比赛决赛的中国艺术家。在今年书展的重头戏博洛尼亚插画展上，还多了一道“中国风景”——中国原创插画展。这一展览由中国少年儿童新闻出版总社与中国图书进出口（集团）总公司联合主办，浓郁的中国风吸引了众多少儿出版商的目光。

此外，在2日举办的迪士尼全球出版年度峰会上，来自中国的系列图书“迪士尼英语分级读物”获得“迪士尼全球出版2019产品创新奖”。

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 03 版）

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