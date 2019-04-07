中国元素成为博洛尼亚国际儿童书展亮点

据新华社罗马4月4日电 （记者叶心可、李洁）为期4天的第五十六届意大利博洛尼亚国际儿童书展4日落幕，中国元素是本届童书展上的一大亮点。
中国艺术家颜新元的水墨组画《东拉西扯》入围本届书展国际无字书比赛决赛，颜新元成为首位入围无字书比赛决赛的中国艺术家。在今年书展的重头戏博洛尼亚插画展上，还多了一道“中国风景”——中国原创插画展。这一展览由中国少年儿童新闻出版总社与中国图书进出口（集团）总公司联合主办，浓郁的中国风吸引了众多少儿出版商的目光。
此外，在2日举办的迪士尼全球出版年度峰会上，来自中国的系列图书“迪士尼英语分级读物”获得“迪士尼全球出版2019产品创新奖”。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】