中国大熊猫来到“童话王国”

当地时间4月4日下午7时左右，大熊猫“毛笋”与“星二”搭乘北欧航空专机抵达丹麦首都哥本哈根凯斯楚普国际机场。在饲育专家的陪护下，两只大熊猫随后转乘汽车，前往哥本哈根动物园熊猫馆，将在那里开启他们在“童话王国”丹麦的15年旅居生活。

“看！熊猫在那！熊猫来了！”身边的丹麦女记者在舱门打开的第一时间，就激动地指着熊猫所在的方向，通过手机直播软件向另一端的观众们描述最新情况。这些天来，哥本哈根的街头巷尾随处可见欢迎熊猫的标语广告。据悉，丹麦从2009年开始积极与中方接洽，2017年5月中丹两国正式签署《中丹大熊猫保护研究合作协议》，为大熊猫赴丹做好了准备。“毛笋”为2014年出生的雌性大熊猫，“星二”为2013年出生的雄性。

为欢迎大熊猫的到来，丹方在凯斯楚普国际机场举办了高规格的欢迎仪式，丹麦文化大臣迈特·博克、环境与食品大臣雅各布·埃勒曼—延森，中国驻丹麦大使邓英等共同出席了欢迎仪式，丹麦各界友好人士受邀参加。

欢迎仪式后，雅各布·埃勒曼—延森激动地向本报记者表示：“今天是丹麦的大日子！”他说，大熊猫保护研究合作是丹中两国元首达成的共识，也是两国深厚友谊的象征，相信大熊猫的到来将进一步增进两国人民间的友好情谊。中国驻丹麦大使馆政务参赞胡洪波说，大熊猫的到来在丹麦形成了一股“熊猫热”。未来，有关各方将与中国成都大熊猫繁育研究基地以及丹麦哥本哈根动物园方面等密切合作，帮助大熊猫尽快适应陌生环境，尽早和丹麦民众见面，满足丹麦民众迫切的心情。据介绍，4月10日，丹麦女王玛格丽特二世和王储妃玛丽将共同出席大熊猫保护研究合作启动仪式，届时哥本哈根动物园也将整体装扮一新。

为了更好地帮助中国大熊猫适应在丹旅居生活，丹麦方面从熊猫场馆兴建到相关人员培训都做了全方位的准备。哥本哈根动物园拆除了原先位于园中的旧馆舍，专门邀请丹麦知名建筑设计事务所，斥资1.5亿丹麦克朗（约合1.52亿元人民币），根据大熊猫生活习性设计建造了“阴与阳”概念熊猫馆。熊猫馆整体呈圆形，内部按太极两仪分为“阴”与“阳”两个部分。园内模拟熊猫栖息地特点，设计了可供攀爬的山地和疏密不一的竹林。此外，哥本哈根动物园多次派遣兽医、动物饲养管理人员、营养专家前往成都大熊猫繁育研究基地，学习大熊猫饲养方面的相关知识，力求为远道而来的两只大熊猫打造一个自然舒适的生活环境。

（本报哥本哈根4月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 03 版）

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