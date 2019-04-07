苏里南总统会见全国政协副主席邵鸿

新华社帕拉马里博4月5日电 苏里南总统鲍特塞4月4日在帕拉马里博会见到访的中国全国政协副主席邵鸿率领的全国政协代表团。

邵鸿说，中国与苏里南建交43年来，相互尊重、平等相待，成为大小不同、文化背景不同国家间友好交流和南南合作的典范。近年来，在两国元首共同推动下，双方各层级交往密切，政治互信不断加深。中国一贯高度重视中苏关系，希以共建“一带一路”为契机，推动两国关系进一步发展。

鲍特塞高度评价两国关系，对新中国成立70周年和人民政协成立70周年表示祝贺，愿进一步密切两国高层往来，深化双方各领域务实合作。

邵鸿还与苏国民议会议长西蒙斯举行会谈，并会见了苏外长拜赫勒和卫生部长埃利亚斯。

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 03 版）

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