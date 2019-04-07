全国人大代表团访问亚美尼亚

新华社埃里温4月6日电 （记者李铭）应亚美尼亚国民会议邀请，全国人大常委会副委员长沈跃跃于4月4日至6日率团访问亚美尼亚，其间，分别会见亚总统萨尔基相、总理帕希尼扬和国民会议主席米尔佐扬，与国民会议副主席纳扎良会谈。

沈跃跃表示，近年来，中亚友好合作关系稳定发展。中方尊重亚人民自主选择的发展道路，高度赞赏亚方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予坚定支持，愿同亚方一道，以习近平主席提出的“一带一路”倡议为契机，深化各领域务实合作。两国立法机构应为推动中亚关系持续深入发展作出积极贡献。

亚方表示坚定奉行一个中国政策，感谢中方为亚经济社会发展提供帮助，愿同中方深化共建“一带一路”合作，进一步密切议会各层次交往，推动双边关系不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 03 版）

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