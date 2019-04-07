全国人大代表团访问亚美尼亚

新华社埃里温4月6日电 （记者李铭）应亚美尼亚国民会议邀请，全国人大常委会副委员长沈跃跃于4月4日至6日率团访问亚美尼亚，其间，分别会见亚总统萨尔基相、总理帕希尼扬和国民会议主席米尔佐扬，与国民会议副主席纳扎良会谈。
沈跃跃表示，近年来，中亚友好合作关系稳定发展。中方尊重亚人民自主选择的发展道路，高度赞赏亚方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予坚定支持，愿同亚方一道，以习近平主席提出的“一带一路”倡议为契机，深化各领域务实合作。两国立法机构应为推动中亚关系持续深入发展作出积极贡献。
亚方表示坚定奉行一个中国政策，感谢中方为亚经济社会发展提供帮助，愿同中方深化共建“一带一路”合作，进一步密切议会各层次交往，推动双边关系不断迈上新台阶。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】