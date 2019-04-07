中国国家主席习近平日前对意大利、摩纳哥和法国成功进行了国事访问。习近平主席访问意大利期间，中意两国签署了政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为第一个签署类似合作文件的七国集团国家。中意双方还签署了一系列涉及基础设施建设、银行、贸易及旅游等领域的合作协议或合作意向书。连日来，丰硕的访问成果持续在意大利各界人士中引起反响。世界著名轮胎生产企业、意大利倍耐力集团首席执行官马尔科·特隆凯蒂·普罗维拉在接受本报记者专访时表示，“中意互利共赢迎来新机遇”。

访问期间，习近平主席和意大利总统马塔雷拉一道会见了中意务实合作三大机制性会议双方代表。普罗维拉参加了这次会见。他说，习近平主席在会见中表示，中意都具有悠久的历史，对文明的传承都高度重视，这是两国能够相互理解、友谊长存的根基。希望意中各界一道努力，推动两国关系在互利共赢大路上行稳致远。

“现场聆听习近平主席的讲话，让我印象深刻、受益匪浅，也信心倍增。我坚信，意中两国未来会在经济、文化等各个方面共同打造更加紧密的全面战略伙伴关系。”普罗维拉说：“无论是意大利企业，还是政府部门或公共机构，都在习近平主席此次访问中收获满满，赢得了合作大单或者未来继续发展的动力。”

普罗维拉表示，习近平主席此访创造的发展机遇，同样惠及倍耐力集团。“通过与中国伙伴的紧密合作，我们在中国市场取得了巨大的成功。习近平主席的到访让我们更加坚定了对中国市场的信心，对未来发展前景充满希望。”普罗维拉透露，接下来，倍耐力集团会加速开拓亚洲市场，进一步密切与中国企业的合作，争取在中国市场取得更大突破。他指出，中国在电动汽车和无人驾驶汽车领域的创新蓬勃发展，技术进步激发了市场的不断扩大。这为倍耐力集团在中国市场的发展提供了宝贵机遇。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 03 版）

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