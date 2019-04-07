“中企投资让南非地方经济更具活力”（共建一带一路）

海信亚特兰蒂斯工业园厂区的电视机生产车间，南非工人在中方技术人员的指导下组装电视机。

本报记者 李滢嫣摄

海信亚特兰蒂斯工业园厂区内，旗帜迎风招展。

本报记者 李滢嫣摄

■海信亚特兰蒂斯工业园厂区是中资企业在南非投资额最大的家用电器制造厂，为当地创造了2700多个就业岗位，带来了大量税收和外汇收入。此外，海信产品带动南非3500多家连锁店和500多家家电专营店增加就业超4000人。

■南非—中国友好协会会长曼尼·迪皮科表示，“一带一路”合作已成为非洲大陆经济发展的关键词，对南非和其他非洲国家而言都是重大机遇，非洲国家期待搭上与中国共同发展的快车。

在南非，提到家电品牌，中国海信家喻户晓。不少南非民众表示，他们是通过海信产品了解“中国制造”的。近日，记者走访了海信位于南非西开普省亚特兰蒂斯工业园的生产厂区。

“这是一项了不起的成就”

海信工厂占地面积约10万平方米，建筑面积2.7万平方米。走进厂区，只见现代化的厂房错落有致，不远处4面迎风飘扬的旗帜格外引人注目。除了中南两国国旗和海信的旗帜外，还有一面旗帜代表中非发展基金。海信非洲生产有限公司副总经理李远所向记者介绍，园区由海信和中非发展基金于2013年共同投资3.5亿兰特（1南非兰特约合0.48元人民币）建设。因为看好当地市场，2018年中非发展基金又参与追加7200万兰特，推进园区冰箱和电视线体技术升级。

电视机生产车间里，流水线上的许多环节已经实现了自动化。李远所说，今年3月，电视机生产已全面完成技术升级。通过导入三合一、通孔回流等新工艺，生产效率和规模得到了大幅提升。现在工厂能日产电视机约2300台，年产量有望从之前的40万台提升到58万台。

今年，电冰箱生产线车间增设了U壳生产线和2450平方米的配套设施，从而具备了本地化生产高端对开门节能冰箱和风冷型号节能冰箱的能力，年产量有望达40万台。日前，南非贸易与工业部部长罗柏·戴维斯参观了海信亚特兰蒂斯工业园厂区，看到升级换代的生产线后，他不禁赞叹：“这是一项了不起的成就。”

放眼望去，厂房里整齐穿着海信工作服的外籍员工埋头操作着生产设备，动作稳健娴熟。据介绍，海信亚特兰蒂斯工业园厂区当地员工比例达95%。本地岗位不断增加的同时，公司坚持对当地员工进行技术培训，让每个员工都能掌握一技之长。

在扎根南非市场的基础上，海信生产的电视和冰箱产品还销往南部非洲发展共同体国家的赞比亚、博茨瓦纳、纳米比亚、毛里求斯和莫桑比克等10余个国家。海信南非公司总经理刘斌对本报记者表示，未来海信将把出口和供应链整合一体化，与当地物流公司合作，把海信南非制造的产品出口到每一个非洲国家，打造家喻户晓的“非洲名牌”。

“这份工作让我充分感受到了职业归属感”

海信亚特兰蒂斯工业园厂区是中资企业在南非投资额最大的家用电器制造厂，为当地创造了2700多个就业岗位，带来了大量税收和外汇收入。此外，海信产品已覆盖南非全国3500多家连锁店和500多家家电专营店，直接或间接带动这些门店增加就业超4000人。

在厂区采访过程中，很多当地员工主动与记者打招呼，或者微笑致意。记者发现，厂房里的很多陈设十分用心：走廊里，悬挂着优秀员工的相片和工作流程示意图；图片下方，印着“用微笑改变这个世界，别让这个世界改变你的笑容”字样，让人倍感温馨；在厂房的墙上，一幅幅色调柔和的图画很吸引人，图画的内容有非洲的自然风光，也有由海信产品构成的科技感十足的家庭生活场景，给厂房营造出了轻松的氛围。

海信亚特兰蒂斯工业园电视机厂的女工肖恩·梅耶有个可爱的中文名“小梅”，她告诉记者，这个名字是中国同事帮她起的，她十分喜欢。“这份工作让我充分感受到了职业归属感。在这里工作十分快乐，大家就像一家人一样亲。”

“对促进当地经济发展作出巨大贡献”

目前，海信品牌的电视机和冰箱成为南非最受欢迎的家电产品之一，市场占有率分别位居第一和第二位。在共建“一带一路”和南非政府大力推进《南非产业政策行动计划》政策推动下，海信充分利用南非贸工部推介的相关工业开发区政策，引入来自中非发展基金等方面的投资，构建了既能满足当地需求，又能出口至第三方国家的工业产业链。同时，受益于海信的成功发展，南非国会去年将亚特兰蒂斯工业园正式升级为国家级特别经济区。目前，除了中国的海信，德国西门子以及来自丹麦、西班牙的许多跨国制造企业也入驻了亚特兰蒂斯特别经济区，为当地奠定了产业集群区的新格局，也为税收和经济发展作出了贡献。

开普敦市前市长德莉莉多次表示，海信南非工厂是亚特兰蒂斯工业园区的骨干企业，为当地创造了大量的就业机会，推动了当地经济的发展。这里制造的产品还出口非洲其他国家。可以说，“中企投资让南非地方经济更具活力”。

戴维斯在参观海信亚特兰蒂斯工业园厂区后表示，“过去3年中，南非家电行业吸收的外国直接投资创造了历史，其中海信带来的直接投资对促进当地经济发展作出巨大贡献。希望更多优秀企业来南非和非洲投资”。

南非—中国友好协会会长曼尼·迪皮科表示，南非是共建“一带一路”对接非洲先行先试示范国家，去年中国国家主席习近平对南非成功进行国事访问，进一步提升了两国“一带一路”合作的深度和广度。“一带一路”合作已成为非洲大陆经济发展的关键词，对南非和其他非洲国家而言都是重大机遇，非洲国家期待搭上与中国共同发展的快车。

中国驻南非大使林松添表示，海信集团在南非的投资合作项目是中南全面战略伙伴关系和两国人民友好的重要成果，是中非互利合作、共同发展的真实写照和中非互利合作的成功典范。

（本报开普敦电）

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)