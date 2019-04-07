融入当地发展 实现互利共赢（一带一路建设进行时）

“赞比亚这几天天气很好，我的心情也和天气一样好！”前不久通过微信电话采访远在非洲的浪潮集团驻赞比亚国家代表刘少兵，听得出他非常开心，“继2018年完成赞比亚智慧税务项目一期建设后，最近我们又与当地政府签署了新合同，将在5个重点城市陆续发放5000台终端机器。”

已在非洲工作11年的刘少兵自称“老非洲”，他告诉我们，赞比亚政府锐意进取，近几年经济蓬勃发展，在加强基础设施建设的同时，信息化建设的需求也非常强烈。

刘少兵介绍，赞比亚此前都是手写发票，偷税漏税现象非常严重。2016年他们开始全球招标，建设智慧税务系统。在2017年1月赞比亚政府的全球招标中，浪潮集团凭借成熟的IMS（发票管理）软硬一体化系统、端到端的智慧税务整体解决方案、优质的本地化服务等优势，在全球9家竞标厂商中脱颖而出，成为赞比亚智慧税务项目建设的独家供应商。

经过1年的紧张建设，浪潮集团IMS系统于2018年1月在赞比亚成功上线，项目一期部署的2000台税控终端覆盖全国16个城市，涉及144个不同行业。“截至目前，系统已稳定无故障运行1万多小时，为赞比亚纳税人合理合法纳税提供了技术保障，改写了赞比亚手写发票的历史。”刘少兵告诉我们，根据测试，智慧税务项目全部建成后赞比亚的税收有望增加30%，这将为其基础设施建设和改善民生提供更多的财政保障。同时，智慧税务项目规范了赞比亚的税收机制，税收透明度显著提高，极大改善了投资环境。

“我们的工作得到赞比亚政府的高度认可，当地媒体多次进行报道。”刘少兵至今难忘的是，其税务部门在首都卢萨卡的主干道上为浪潮的税控机竖起了广告牌，向公众推介智慧税收项目建设。“赞比亚主动为我们打广告，说明他们对我们整个系统和服务十分满意！”

“我们不光是卖设备，授人以鱼，更要授人以渔。”刘少兵介绍，目前他们已在当地开办了40多场培训班，宣讲依法纳税、便利纳税的理念，手把手地教当地税户怎么使用税控机。

在信息化基础非常薄弱的非洲推广信息化，并不是那么容易。“一个新鲜的事物从0到1，的确困难重重。非洲的生活环境、工作节奏、经济发展等与国内很不相同，需要耐得住寂寞、扛得住困难。”刘少兵说，为保质保量完成项目建设，工程队经常加班到凌晨；包括他在内的多位工友得过疟疾，但他们还是抱病坚持工作。

“更为重要的是我们会站在客户的角度，多替客户考虑，为客户创造价值，与客户实现真正的互利共赢。”刘少兵说，浪潮的服务质量和双赢理念得到赞比亚的高度认可，目前双方已签署战略合作协议，全方位推进信息化建设。除了智慧税收，浪潮集团还将与赞比亚农业部门共建智慧粮仓项目。

除赞比亚之外，浪潮还在莫桑比克、塞拉利昂、毛里求斯等多个国家推广智慧税务方案。“我们希望通过自身的努力让更多人认识到，中国是一个快速发展的科技大国。”刘少兵笑着说。

早在2017年11月，浪潮集团牵头联合国开行、进出口银行、中信保、中非发展基金和思科、IBM、迪堡多富、爱立信等全球科技企业，发起成立了全球首个“一带一路”数字化经济战略联盟，为“一带一路”沿线国家和地区提供全球一流的数据中心、云服务、智慧城市、智慧企业等解决方案。

“信息化建设是‘一带一路’连接虚拟经济和实体经济的强韧纽带，也是驱动相关国家发展经济的重要引擎。”浪潮集团董事长孙丕恕表示，“我们并不是简单把中国的产品带到‘一带一路’沿线国家，而是将成熟的技术与理念输出、融入当地社会发展，在基础设施的‘硬联通’基础上实现文化、民心的‘软联通’。”

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 02 版）

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