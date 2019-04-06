原标题：【“一带一路”进行时】意大利瓦多港争做丝路上的“门户港”

央视网消息：今年3月23日，中国国家主席习近平对意大利国事访问期间，中意两国在罗马正式签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。位于意大利利古里亚大区的瓦多港，目前已经成为“一带一路”倡议延伸至中南欧的门户港口，中资推动下，这里实现了运营与建设的跨越式发展。随着意大利正式加入“一带一路”倡议，瓦多港将迎来更大发展机遇。

如果把意大利国家地图的轮廓比作一只头朝西的靴子，那么利古里亚大区就在靴口前侧的位置。利古里亚大区本身的形状则像一道弯曲的桥，西边的“桥头”与法国接壤，南面的“桥拱”濒临地中海的支海——利古里亚海。。

瓦多港所在的小城瓦多利古雷则位于靠近利古里亚大区中心的临海处，距工业重镇都灵和米兰分别只有140公里和190公里，对于意大利北部的经济发展至关重要。

不仅如此，每年，约50万吨水果从非洲、中美洲及南美洲等地漂洋过海来到瓦多港，由这里进入欧洲。

记者：“瓦多港口位于意大利西北的利古里亚大区，凭借其在地中海的独特地理优势，从12世纪起持续了数百年的繁荣。如今，由于‘一带一路’的连结，这里拥有了更大的机遇和更广阔的前景。”

在“一带一路”框架下，中国资金来到这里。2016年10月，中远海运港口有限公司收购了瓦多码头控股公司40%的股权。

中企投资改善码头运营

中国企业的投资给瓦多港带来了新气象。自中意双方开展合作以来，瓦多码头控股公司的经营状况持续改善。2018年，公司利润增长了16%。瓦多港目前建有冷藏码头和输油码头，港口的仓库面积达5万平方米，相当于7个足球场那么大。而根据中远海运港口有限公司与瓦多码头控股公司达成的股权合作协议，中国企业参与瓦多集装箱码头的建设和运营。目前，集装箱码头的建设，正在有条不紊地推进中。

记者：“在新建的码头上，场桥、岸桥已进驻并开始调试，这里也将成为意大利第一个半自动化集装箱码头。”

码头货源结构日趋多元

瓦多集装箱码头工程进度已经完成近80%，预计首个泊位将于2019年底投入运营。

建成后，新码头将拥有约700米长的海岸线，前沿水深17.25米，年吞吐量有望达到现有冷藏码头的三倍以上，可停靠当前世界上最大的船舶。

原有码头以水果为货运主体的单一结构将因此改变，随着工业品、生活用品及其他货物的涌入，新码头的货源结构将变得更加多元。而瓦多港也将成为集冷藏码头、输油码头和半自动化集装箱码头为一体的多功能港口。

瓦多港未来发展承载更多期待

对于未来的发展计划，瓦多港中意双方有着共同的期待。

他们希望与中欧班列实现联运。从瓦多港上岸的货物可以从陆路到达中西欧或是中亚和中国，班列的货物也可以由中欧班列运抵瓦多港，然后用海运方式运抵阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥等国。

如此一来，瓦多港不仅能成为中南欧的门户港口，也可以为加强同非洲的经贸联系开辟新的运输通道。

中意双方合作将进一步深化

除了建设中的瓦多集装箱码头，意大利东北部位于亚德里亚海的里雅斯特、威尼斯及拉文纳的港口也在紧锣密鼓地与中国企业开展合作。

作为跨海商贸的重要国家，古丝绸之路曾为意大利的繁荣发挥了重要作用。今天，意大利人正通过参与“一带一路”建设同亚洲国家形成更紧密的联系，获得新的发展机遇。

意大利 西利古里亚海港务局局长 保罗·西尼奥里尼：“‘一带一路’是一幅巨大的蓝图，它既有其基本准则也关联了各个项目。‘一带一路’是重大的战略，真正拥有汇聚机遇的能力，瓦多港口就是其中的一个好例子。”

意大利 利古里亚大区萨沃纳省瓦多利古雷市市长 莫妮卡·朱利亚诺：“我总是说我们修的是一座大门，意大利北部的大门，也是真正通往‘一带一路’的大门。我认为这样的大门正意味着机遇。”

(责编：袁勃)