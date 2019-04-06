原标题：【中国那些事儿】减税降费政策逐步落地 美媒：中国3月制造业PMI创六个月新高

《华尔街日报》报道截图

中国日报网4月1日电 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会3月31日联合发布数据，3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重返扩张区间。外媒认为，这表明政府解决融资难、减税及其他支持经济发展的措施正在奏效。

据美国《华尔街日报》网站3月31日报道，一项衡量中国关键制造业活动的官方指标3月份强劲反弹，周日公布的官方采购经理指数（PMI）数据显示，从新订单到生产指数，中国的制造业活动指标几乎全面回升。3月份官方制造业PMI从2月份的49.2升至50.5，创六个月新高，且远高于许多经济学家的预期。

文章称，虽然经济活动通常会在春节长假过后的三四月份回暖，但一些经济学家表示，今年3月份制造业PMI全面强劲反弹，表明政府解决融资难、减税及其他支持经济发展的措施正在奏效。

渣打银行经济学家丁爽表示，这不仅仅是季节性因素的影响，如此强劲的数据既反映了季节因素，也反映了支持措施的影响。

在构成制造业PMI的分类指数中，3月份生产分类指数从2月份的49.5升至52.7，显著高于50荣枯线（PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩）。新订单指数从50.6攀升至51.6。衡量中国商品外部需求的新出口订单指数从45.2升至47.1。3月份官方非制造业PMI从2月份的54.3小幅升至54.8，原因是建筑活动加速。

银行增加了对企业，尤其是对小型私营企业的融资支持，同时还加大了基础设施投资，中国政府还承诺今年为企业和家庭减税降费人民币近2万亿元。

丁爽称，中国政府持续的政策支持会提振经济增速，在今年下半年出现较为明显的回升。

彭博社报道截图

另据美国彭博社网站报道，中国3月份发布的首个官方经济指标显示，全球第二大经济体经济企稳，这缓解了对全球经济前景的担忧。

中国制造业采购经理指数从上月的49.2升至50.5，为2012年以来最大增幅，超过了经济学家的预期。新订单和新出口订单指数——预示未来经济活动的分类指标——均升至6个月来的最高水平。

这对全球投资者来说是个好消息，因为中国需求的疲软对全球汽车生产商和大宗商品出口国等造成了压力。

国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春认为，当前中国PMI数据表明中国经济正在呈现好转迹象：“中国经济好转，也将支持全球经济企稳，将提振欧洲和美国经济，并可能导致全球资产价格上涨。”

路透社也报道称，昨日出炉的中国3月官方制造业和非制造业商务活动指数均升至半年高位，其中制造业PMI四个月来首度重返荣枯线，表现远超市场预期。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读数据时表示，3月主要呈现生产活动加快，内需继续改善；新动能较快增长，消费品行业运行稳定；价格指数上升，企业采购意愿增强；春节过后，制造业逐步恢复正常生产，生产指数和新订单指数均升至6个月高点。赵庆河表示，这表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。

（编辑：齐磊 刘世东）

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