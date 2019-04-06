原标题：鲜花献英烈 哀思祭忠魂——我驻外使领馆举行清明祭扫活动

新华社北京4月5日电 综合新华社驻外记者报道：鲜花献英烈，哀思祭忠魂。清明时节，我驻外使领馆举行祭扫活动，祭奠长眠于海外的中国英烈。

5日，“清明祭英烈”活动在位于马来西亚古晋的沙捞越南侨机工英雄纪念碑前举行，马中双方人士缅怀抗战先烈英雄事迹。中国驻古晋总领事程广中致辞说，2019年是南侨机工英雄们回国抗战80周年。3000多位南侨机工勇士们，奔赴祖籍国中国的抗日战场，其中有1000多人献出了宝贵生命。艰险的滇缅公路，也是南侨机工及其他勇士们鲜血铺成的英雄之路和胜利之路。

中国驻柬埔寨大使馆外交官和当地华侨华人代表5日前往磅湛省，凭吊1993年在柬牺牲的中国维和烈士陈知国和余仕利。中国驻柬大使王文天说，两位烈士用生命谱写了中柬友谊和国际主义的动人乐章，他们的死重于泰山。柬国防部国务秘书蒙索潘说，感谢中国维和部队为柬埔寨和平与发展做出的巨大贡献，柬政府和人民深切缅怀并永远铭记在此牺牲的两位中国烈士。当天下午，中国外交官和柬华侨华人代表还到桔井省罗锦春烈士陵园进行了祭扫。

中国驻老挝大使姜再冬等外交官5日赴老挝川圹省，与川圹省委省政府共同祭扫中国烈士陵园。姜再冬表示，上世纪六七十年代，为支援老挝人民争取国家独立，实现民族解放，数百名中国勇士血洒疆场，其中215名烈士长眠老挝，他们用生命铸就了中老友谊的不朽丰碑。川圹省省长本顿表示，老挝党、政府及人民将永远缅怀中国革命英烈，永远铭记老中两国传统情谊，为巩固鲜血缔造的老中关系做出更大贡献。

5日，中国驻阿富汗大使馆政务参赞王大学率使馆官员来到位于喀布尔市中心的外国人公墓，祭奠长眠于此的三位中国同胞，他们生前曾为阿富汗发展和中阿友谊做出贡献。

同一天，中国驻赞比亚大使李杰率全体馆员、中资企业代表及在赞华侨华人百余人来到卢萨卡郊区的豹子山公墓，祭奠在援赞建设中殉职的中国专家和技术人员。李杰说，40多年前，5万多名中华儿女来到非洲，同赞比亚和坦桑尼亚人民并肩奋斗，与非洲兄弟一起建成坦赞铁路。他们之中，有18位中国专家为赞比亚段铁路建设献出了宝贵生命，还有17位中国专家在其他援赞项目中牺牲。他们用生命诠释了伟大的国际主义精神，是铸就中赞、中非友谊丰碑的英雄。

4日，中国远征军纪念碑新碑和纪念馆揭幕启用仪式在缅甸历史名城东吁举行。中国驻缅甸大使洪亮、戴安澜将军之子戴澄东等共同为新碑揭幕。洪亮说，77年前，为了保卫中国抗战大后方，为支持世界反法西斯同盟的正义事业，中国远征军将士们毅然开赴缅甸战场，英勇抗击日本侵略者。戴安澜将军在东吁率部同几倍于己的日军激战十余天，取得了远征军入缅作战的首次胜利，彪炳史册。

中国驻越南大使熊波等外交人员、驻越中资机构和留学生代表4日前往位于越南北部太原省的中国烈士陵园，祭奠长眠于此的139名中国援越抗美烈士。越中友协副主席阮荣光等越方代表也参加了祭扫活动。熊波说，50多年前，应越南党和政府请求，32万优秀中华儿女奔赴越南，同越南人民并肩抗击外来侵略，1400余名将士长眠在越南国土上，用年轻而宝贵的生命筑起了中越友谊的不朽丰碑。

4日，在乌干达国家体育场东北一隅的墓碑前，中乌双方代表共同缅怀援乌建设期间遇难的中国专家。中国驻乌干达大使馆临时代办陈会新说，在援建乌国家体育场期间，4位中国专家和技术人员不幸遇难，他们是铸就中乌、中非友谊的英雄，他们用实际行动诠释了国际主义的崇高精神。乌国家体育场总经理贾米尔·姆帕基表示：“他们离开家乡，不远万里来到乌干达，为建设乌干达贡献出自己的生命，我们永远缅怀他们。”（参与记者：郁玮、庄北宁、黄庆义、王迪、毛鹏飞、陈鑫、邹德路、张改萍、彭立军、章建华）

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