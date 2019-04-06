波音总裁承认失事客机飞行控制系统犯错

新华社旧金山4月4日电 美国波音公司总裁丹尼斯·米伦伯格4日在公司官网上发表声明，承认在最近两起波音737-8客机（属于737MAX系列）空难事故中，飞机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)犯错，并表示将在未来几周内完成相关软件更新。

3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机坠毁，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司空难事故之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故 。

米伦伯格说，尽管两起空难事故的全部细节仍有待官方机构最终报告公布，但随着埃塞航空公司302航班事故初步调查报告的发布，“很明显”，在这两起空难中，飞机上MCAS都被迎角传感器的错误数据激活。

米伦伯格表示，多数空难都是由一系列连锁事件引发。在这两起空难事故中，本有可能打破其中的链条，避免事故发生。他承认，错误激活MCAS会加剧飞行员“高负荷工作环境”中的压力，而“消除这种风险是我们的责任”。

米伦伯格说，737MAX的相关软件更新已接近完成，预计将在未来几周内完成认证和安装。

据悉，埃塞航空空难中一名美国遇难者的家属4日将波音公司告上芝加哥的联邦地区法院，指控波音公司因疏忽、重大过失致人死亡，要求做出相应赔偿。同时被列为被告的还有埃塞航空公司，以及为波音飞机提供迎角传感器的一家美国航空设备公司。

在提交给法院的诉状中，原告方称波音公司安装了“有缺陷的飞行控制系统”，并指责波音公司将利益置于安全之上。这是本次空难中美国遇难者家属首次对总部位于芝加哥的波音公司提起法律诉讼。

埃塞交通部长达格玛维特·莫格斯4日在发布会上介绍了埃塞航空空难的初步调查结果。莫格斯表示，飞行员遵循了飞机操作程序，但还是无法控制飞机。建议波音公司重新检查飞机控制系统。

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