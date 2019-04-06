美国总统特朗普表示美中两国对世界负有责任

国际在线报道（中国国际广播电台记者 刘坤、盛玉红）：当地时间４月４日，美国总统特朗普在白宫表示，美中两国对世界负有责任，美中经贸磋商如达成协议将对世界有利。

特朗普当天在白宫椭圆形办公室会见正在华盛顿进行第九轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。在回答中央广播电视总台记者有关“全球责任”的提问时，特朗普说，“全球责任”的提法很好，美中两国的确对世界负有责任。

特朗普还说，美中两国对世界的责任也是两国经贸团队当天齐聚白宫的原因，美中经贸磋商如能达成协议，不仅将对两国有利，也将对世界有利。

第九轮中美经贸高级别磋商当地时间４月３日至５日在华盛顿举行。

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