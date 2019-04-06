【国际锐评】全球期待中美共担“全球责任”

美国总统特朗普星期四（4日）在白宫会见正在华盛顿进行第九轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤时表示，希望双方经贸团队争取早日达成一个全面、历史性的协议，这不仅有利于美中两国，也有利于全世界。他在回答《国际锐评》评论员有关中美“全球责任”的提问时表示，“全球责任”这个提法很好，美中两国的确对世界负有责任。

人们注意到，中国国家主席习近平此前曾在多个场合强调，“中美在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任”。在这次刘鹤转达习近平主席致特朗普总统的口信中，习近平强调，当前形势下，中美关系健康平稳发展，关系中美两国人民利益，也关系世界各国人民利益，尤其需要双方发挥战略领导能力。从这一角度看，特朗普总统对“全球责任”的表态，是对习近平主席相关论述的回应，值得期待。

事实上，在当今世界面临百年未有之大变局的现实面前，全球都在期待中美作为具有全球影响力的大国，能够共同承担起三大“全球责任”：

首先是发展的责任。当今世界，发展仍是第一要务，不仅经济增长需要新动能，发展也需要更加普惠平衡，弥合贫富差距的鸿沟。中美作为世界前两大经济体，在带领全球破解“发展赤字”方面负有义不容辞的“全球责任”。然而，去年以来发生在中美两国的经贸摩擦，令全球经济增长放缓，多个国际机构下调全球经济增长预期。世贸组织近日将今年贸易增长预期由此前预测的3．7%降至2．6%。在这种情况下，中美如能达成互利双赢的贸易协议，无疑会提振全球信心，为发展做出贡献。

二是和平的责任。目前，人类仍面临着诸多挑战，地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐，非传统安全威胁上升。同为联合国安理会常任理事国，中美有责任带领全球破解“和平赤字”，为世界注入更多的确定性、稳定性。最近，中国宣布从5月1日起将芬太尼类物质整类列管，特朗普在会见刘鹤时对中方这一决定表示感谢，认为这对美国人民和美中禁毒合作具有重大意义。

三是治理的责任。近年来，单边主义、保护主义、民粹主义抬头，导致二战后建立的全球治理体系正面临着前所未有的冲击。以世贸组织为例，多个国家都对它提出了改革建议，中美也各有主张，但最终世贸组织的改革还是需要大家商量着办，共同破解“治理赤字”，维护多边贸易体制，保障发展中成员的发展利益，推动全球治理体系不断优化。

曾陪同尼克松总统访华的美国前外交官尼古拉斯·普拉特认为，中美交融紧密，任何一方做了伤害对方的事，都难免让自己受到同等程度的伤害，“所以，中美必须好好相处、好好合作，没有其他选项。”在中美经贸高级别磋商进行到第九轮之时，最重要的仍是管控分歧、拓展合作共赢面，这对双方来说，弥足必要、重要，这不仅符合两国人民的根本利益，也是中美两个大国应该扛起的“全球责任”。从这个意义看，全球不仅期待中美扛起“全球责任”，更期待中美在相向而行方面采取行动。（国际锐评评论员）

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