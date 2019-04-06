日俄岛屿争端再起波澜

据日本共同社近日报道，自2020年度起使用的日本小学社会科教科书将把北方四岛（俄称“南千岛群岛”）写明是日本“固有领土”。俄罗斯对此提出批评，称“日本正在歪曲历史”。日俄在岛屿争端上的矛盾再次暴露。

谈判陷入僵局

近期，日本教科书关于日俄争议岛屿的相关表述问题引发俄媒关注。塔斯社、俄通社等俄罗斯媒体纷纷发表意见。俄通社在报道中援引俄国家杜马代表的评论称：“日本是在篡改历史。年轻一代将被传递错误的信息。”据塔斯社消息，俄驻日大使加卢津在演讲中批评说：“这是发出不正确信号，不能接受。”

最近一段时间，在各级别的日俄会谈中，争议岛屿问题被频频提及，但始终未能有实质性进展。

近日，日本外相河野太郎与俄罗斯外交部长拉夫罗夫在东京举行会谈。争议岛屿的归属问题是此次会谈的一个重要议题。然而，会谈依旧成果寥寥。日本共同社分析说，双方除了在加强经济合作方面达成一些共识之外，在归还岛屿方面依然存在着巨大的分歧。俄罗斯副外长莫尔古洛夫在会谈伊始就悲观地分析：“和平条约谈判还在入口处，双方的立场存在巨大差异。”

此前，日俄两国首脑特别代表在莫斯科举行副部长级磋商，双方就签署和平条约问题交换意见，同样未取得结果。

外交学院教授高飞在接受本报采访时说：“双方在领土问题上态度都很强硬。无论是谁参与谈判，不管做什么对话，达成共识都是一件艰难的事情。”

领土分歧难破

据《日本经济新闻》报道称，日本希望通过经济合作营造信任关系，推动日俄领土问题与和平条约缔结谈判取得进展。日本首相安倍晋三也多次表达希望通过日本和俄罗斯在岛屿的共同经济活动等合作取得成果，推进双方缔结条约。

高飞说：“俄罗斯实际上愿意与日本展开经济合作。但两国通过经济合作要达成的目标并不一致。俄罗斯希望借此推进日俄和平条约签订进程，而日本为条约设定了前提条件，希望获得岛屿后再签订条约。”

缺少法理依据是俄日两国在争议岛屿共同开展经济活动面临的首要问题。日本认为共同经济活动不能在俄罗斯法律基础上进行。而俄罗斯则认为，日本应承认相关岛屿根据战后国际条约移交俄罗斯的合法性、承认战后至今俄方对相关岛屿的主权。

此前，俄媒《独立军事评论》周报发表意见，认为南千岛群岛（日称“北方四岛”）具有重要战略意义，向日本移交两岛将重创俄远东防卫。拉夫罗夫也表态说，如果日本拒不承认俄罗斯对岛屿的主权，很难期待和谈能取得任何进展。

协议遥遥无期

两国之间的问题不只是领土争端问题。据《日本经济新闻》报道称，俄罗斯总统普京和外长拉夫罗夫曾相继表态，担心岛屿交还日本后会有美军驻扎牵制日本。与此同时，俄方在南千岛群岛的军备也在稳步推进。

据日本共同社报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在近日的记者会上提出，“在和平条约谈判的过程中，确认南千岛群岛地区的安全问题是最重要的。”

此前有消息称，日本首相安倍晋三将力争在俄罗斯总统普京6月赴日本参加二十国集团峰会期间就争议岛屿达成基本协议。对此，俄罗斯态度冷淡。拉夫罗夫表示：“制定计划本身不可能。”

就签订日俄和平条约一事，河野太郎表示“将继续锲而不舍地努力”，同时称“并非一朝一夕能解决的问题”。拉夫罗夫则表示，要签订日俄和平条约，“目前，完全缺乏这样的条件。”

高飞分析称：“领土争端确切来说是日俄之间的零和博弈，双方难以实现合作共赢。在缺乏明确政治共识的情况下，达成协议的可能性比较小。目前两国之间的谈判，形式大于实质。”

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