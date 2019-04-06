真的是中国警察（海外纪闻）

在意大利罗马斗兽场外，中方警员在与两名中国游客交谈。

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“真的是中国警察！你好，警官！”中国游客陈东一家在意大利罗马纳沃纳广场看到中国警员时欣喜不已，他们和来自祖国的警员握手合影，分别时还不忘对记者说：“我为祖国感到自豪。”

从2016年开启首次中意警务联合巡逻以来，每年春末夏初的旅游旺季，中国警员与意大利同行联合巡逻的身影都会出现在意大利多个旅游热门地和华人聚居区。他们的出现总会引来旅居意大利的国人关注，因为他们代表着祖国的温暖和安全感。

近年来，中意两国友好关系不断发展，人文交流日趋频繁。为进一步维护双方海外公民安全利益，2014年中意共同商定两国警方在旅游旺季开展警务联合巡逻。

根据双方协议，2016年5月，4名中国警员与意大利同行走上罗马和米兰街头开展首次联巡，次年4月下旬，意大利4名警员与中国同行在北京、上海一些旅游景区开展首次联合巡逻。

据中方警员介绍，在意大利巡逻中，中方警员用中方警用服装及装备，与意大利警员混合编组，徒步或乘车巡逻。中方警员不具备执法权限，主要通过提供警务建议的方式协助配合意方同行工作。

中国驻意大利大使李瑞宇说，警务执法合作是中意关系的重要组成部分，也是中国政府保护海外华人及游客安全和合法权益的具体实践，体现了中意警务执法合作不断创新的成果和中国政府执政为民的理念。

从2016年到2018年，在意大利的3次中意警务联巡中，中方警员人数由4人增至10人，巡逻城市由2个扩大至4个。联巡的工作内容也从旅游景点附近协助意方同行工作延伸至走进华人社区、中资企业，了解和倾听他们的安全诉求，向意方及时通报情况，并在当地华人社区和安全部门之间建立互动机制，使华人群体的安全状况得到重视。

来自西安的警员李翔连续3次赴意参加了中意警务联巡。谈到自己的体会和感受，李翔说，最明显也是最重要的感受就是祖国强大了，“我们才可能去异国他乡保障海外华人的安全。”他说，联巡所到之处感受到了海外华侨华人的热情和民族自豪感，看到中国警察后有人甚至流下了激动的泪水。

2017年6月，意警方在联巡期间设立专门针对华人的报警热线，由中国警员协助接处警，以便及时处理与中国游客安全有关的各类情况。同期，在那不勒斯参与联巡的中方警员推动当地华侨华人与意警方确定警务联络员、开展月度联席会议通报华人社区治安状况等联络协作。

那不勒斯省宪兵上校德尔莫纳科说，意中警方商议的合作举措将加强宪兵和警务部门与当地华人的联络和互信，有助于增进两国民众的交流和两国执法部门间的合作。

2018年5月，参与第三次警务联巡的中意警员前往罗马华人社区座谈、走访。“我们希望深入意大利的华人社区，去了解他们的安全、治安状况和安全方面的需求，更好地保护海外华侨华人利益。”参加联巡的中国女警官邓攀告诉记者。这次联巡的工作重点之一就是走进华人社区和中资企业。参与座谈的华侨王小华说：“我们为祖国的强大感到非常自豪，感谢祖国对海外华人的关心，我的内心充满感动。”

意大利国家警察副司令尼科洛·丹杰洛在参加2018年中意警务联巡启动仪式时表示，中意开展警务联合巡逻为未来跨国安全合作指明方向。在当前跨国犯罪日益增多的背景下，各国警方应当不断完善合作方式，携手创造更加安全的世界。

时任意大利内政部刑侦总局国际合作部主管的真纳罗·卡波卢翁戈在2016年两国首次警务联巡时告诉记者，意大利先前已与美国、西班牙等国在旅游高峰期开展过联合巡逻，如今“自豪地成为”欧洲第一个与中国进行这种警务合作的国家，这象征着意中两国和两国警方长久的友谊。

3年来，中意联合巡逻机制不仅践行了合作共赢的国际执法合作理念，也为中意双方深化各领域执法合作、打击各类犯罪奠定了基础，成为两国务实合作的重要组成部分。

（据新华社罗马电 记者李 洁）

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