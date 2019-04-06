中外专家聚焦跨境电商前景

本报电 （张惠荣、乔丽莎）由联合国国际贸易中心、中国电子商会共同举办的“贸易便利化促进电子商务发展行业对话峰会”，日前在瑞士日内瓦联合国欧洲总部举行。中外行业知名专家以及各国企业代表等一起出席了本届对话峰会。

中国常驻世界贸易组织代表张向晨指出，提高贸易速度、加强贸易安全、降低贸易成本一直是世贸组织努力的目标，也是跨境电子商务便利化发展的关键。有利的政策环境、完善的基础设施、便捷安全的平台服务、快捷的物流、便利的通关、高效的税收体系等一系列综合因素，让电子商务真正起到帮助中小企业降低参与国际贸易成本的作用。

中国电子商会会长王宁认为，只有在制定跨境电商产品质量认证标准以及全球统一的跨境电商关税税率等相关通用规则之后，全球范围内的跨境电子商务才能得到更快发展。世界各国需要达成全球通行的跨境贸易便利化规则，才能让全球消费者真正享受到跨境电商带来的便利和实惠。

中国电子商会专家委员会委员张为志表示，解决跨境贸易畅通问题，需要帮助中小微企业利用外贸综合服务平台进行通关、退税、支付、融资便利化，甚至把各种合规程序和国际贸易的交付程序都整合到一个平台上，普惠全球中小微企业。

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