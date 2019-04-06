蒙古人民党主席呼日勒苏赫会见王家瑞

本报乌兰巴托4月5日电 （记者霍文）4月4日，蒙古人民党主席、政府总理呼日勒苏赫在乌兰巴托会见率团访蒙的中国宋庆龄基金会主席王家瑞。

呼日勒苏赫欢迎代表团在蒙中建交70周年如此具有重要意义的时机访蒙。他说，以习近平总书记为核心的中国共产党带领中国人民取得了举世瞩目的发展成就，中共治国理政的经验值得蒙古国学习和借鉴。2021年两党将共同迎来建党100周年，愿蒙方有关机构与中国宋庆龄基金会从民间角度一同谋划设计庆祝活动，蒙政府将积极关注、大力支持。

王家瑞感谢呼日勒苏赫会见并表示，中方高度重视中蒙关系，两国领导人就各领域交流合作达成一系列重要共识，为中蒙关系进一步发展指明了方向。两国人民之间加强交流交往，有助于加深彼此的友好情谊，夯实双边关系的民意基础。中国宋庆龄基金会愿同蒙古国各界人士一道，进一步加强两国民间交往，特别是医疗卫生、文化体育和青少年交流，增进两国民众相互理解和友好感情。

访蒙期间，中国宋庆龄基金会阿斯利康基金向蒙古国妇幼保健院捐赠价值100万元人民币的医疗设备。中国宋庆龄基金会冠军运动员基金向蒙古国羽毛球协会捐赠20万元人民币，用于向青少年推广羽毛球运动。

《 人民日报 》（ 2019年04月06日 03 版）

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