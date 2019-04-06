中欧经贸关系研讨会在巴黎举行

新华社巴黎4月4日电 （记者徐永春、唐霁）中欧经贸关系研讨会4日在法国巴黎召开。中法智库学者和经贸领域专家就中欧战略对接和经贸合作、欧盟对华关系和中国对欧关系等议题展开讨论，凝聚互利共赢共识，寻求拓展合作机遇。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，欧盟已连续14年成为中国最大贸易伙伴，中国也连续多年是欧盟第二大贸易伙伴。他说，中欧经贸关系将加速发展，范围将进一步扩大，中欧经贸合作超出双边范畴，双方在世界贸易组织改革、反对贸易保护主义等领域开展合作。

魏建国说，中法经贸发展领域宽、范围广、机会多，他建议中法两国智库进一步加强交流，为中法经贸发展建言献策。

法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯说，中国市场对法国和欧洲更加开放，欧中应继续加强经贸领域对话，照顾相互关切，共同维护多边贸易体系，致力于实现互利共赢。

法国国际关系与战略研究院副院长茜尔维·马特利表示，欧中在经贸领域具有诸多共识，共同致力于维护多边贸易体系。

中欧经贸关系研讨会由中国国际经济交流中心和法国国际关系与战略研究院共同主办，中法智库学者约20人出席当天研讨会。

《 人民日报 》（ 2019年04月06日 03 版）

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