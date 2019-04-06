“共建一带一路让法国和欧洲广大民众受益”

“法中关系树立了国家间相互尊重、互利共赢的典范。以建交55周年为契机，两国将进一步强化各领域务实合作，增进教育和文化交流，谱写法中合作新篇章。”法国国民议会议员、议会法中友好小组主席陈文雄日前在接受本报记者专访时表示。

陈文雄对习近平主席日前在中法全球治理论坛闭幕式上发表的致辞印象深刻。他说，法中两国都坚定维护多边主义，在国际事务中保持着密切沟通，开展了良好合作。“两国都强调继续推动世界多极化进程、建设开放型世界经济，为当今不确定、不稳定因素突出的国际社会注入了正能量。”

陈文雄表示，习近平主席此次对法国进行的国事访问将为法中两国在经贸、科技等领域交流合作注入新动力，推动两国发展战略对接，共同促进世界稳定与繁荣。习近平主席此访也进一步增进了两国人民间的交流，推动法中人文交流合作再上新台阶。他说：“法中两国都是历史悠久的国家，拥有丰厚的文化遗产。应该继续发挥文化交流在两国关系中的重要作用，加强交流互鉴，巩固这一友好基础。”

在陈文雄看来，尽管外部环境充满不确定性，但法中两国关系基础牢固，实现了长足稳定的发展。法国对法中未来交往充满信心。“法中民用核能合作如今已走过40年，成为连接法中两国的重要桥梁；空客公司在天津设立的组装车间运转良好。”陈文雄说，习近平主席访问法国期间，法中两国签署了航空、能源、第三方合作市场等领域的一系列务实合作协议，继续深化核能、航空航天等传统领域战略合作值得期待。同时，在工业领域，法中务实合作将继续走深走实，在农业、医疗卫生、可持续发展等领域的合作会释放更多潜力。

去年，陈文雄曾陪同法国总统马克龙访问中国。“这是一次很重要的访问。法中两国领导人共同会见了出席法中企业家委员会首次会议的企业家代表，共同见证了一系列双边合作文件的签署，充分表明法中进一步深化合作的决心。”陈文雄高度评价两国元首的积极互动：“习近平主席前不久结束对法国的国事访问，马克龙总统提出将再次访华。法中频繁的高层互动为法中两国各领域交流合作指明方向。”

习近平主席此次访问法国期间，中法签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金，合力打造两国“一带一路”合作支点。陈文雄称赞“一带一路”建设为沿线国家和地区带来了“实实在在的红利”。他指出，马克龙去年在西安发表演讲时表示，“一带一路”倡议规模宏大，得到了国际社会广泛响应和参与，有助于维护多边主义，推动世界多极化。“我们看到，‘一带一路’沿线国家和地区已经在基础设施、工业、金融等多个领域实现了切实发展。法国重视在‘一带一路’框架下增进两国合作。共建‘一带一路’让法国和欧洲广大民众受益。”

（本报巴黎4月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月06日 03 版）

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