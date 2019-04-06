共同努力让合作的声音更强劲（国际论坛）

■两个相互依存度很深的贸易伙伴拥有必然的合作惯性。人们有理由相信，中美经贸关系具备合作共赢、健康发展的基础条件

人间四月天，萌生的绿，绽放的花，叠映盎然生机。放眼世界经济，国际社会万般渴望这样的时令气象。4月3日第九轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开启，国际舆论密集跟踪预测并挖掘进展信息，国际货币基金组织围绕“春季展望”的放言深度关注这个话题，美欧股市也呈现出响应积极信息的态势。究其原因，世界最大的两个经济体之间互动，牵系整个世界的稳定性和可预期性，其意义和影响不言而喻。

“大国关系事关全球战略稳定，大国肩上都承担着特殊责任。”本轮中美经贸高级别磋商前夕，习近平主席在会见“元老会”代表团时再次深入诠释了大国关系的影响，重申中国致力于推进大国协调合作，期待大国和睦相处，不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。中国的立场一以贯之，中国在处理对美关系问题上“希望美方同中方相向而行，管控分歧，拓展合作”等主张，也是向世界传递信念与恒心的力量。

“交得其道，千里同好。”经贸交往亦同此理。只有通得合作之道，才能求得良性的经贸往来。发展可预测的、平稳的经贸关系，是当前中美两国社会各界特别是工商界的心愿。纵使美方有人倾向于用“合作性竞争”来描述同中国的经贸关系，也无论如何不能忽视其中“合作”的不可或缺性。经济全球化大潮中，全球价值链随生产规律、市场规律决定的国际分工而形成，两个相互依存度很深的贸易伙伴拥有必然的合作惯性。随着中国不断扩大开放的脚步，大量美国企业在中国市场的“存在感”变得越来越强，来中国争取合作先机的动力越来越大。中美经贸磋商进程中每一次释放出积极进展信息时，都产生良好市场回应的现象也说明了人心所向。在这样的现实面前，人们有理由相信，中美经贸关系具备合作共赢、健康发展的基础条件。

倡扬合作精神，坚持开放政策，坚守正确义利观，这是中国同包括美国在内的世界各国发展经贸关系的底色。由于中国生产力、中国大市场的能量，具有无可忽视的国际影响力，中国成为120多个国家和地区的主要贸易伙伴。恰如国际货币基金组织总裁拉加德所言“对一个国家货物征收的关税只会使贸易流量转到其他国家”，最近国外有研究发现，中美贸易摩擦发生一年来，全球大宗商品流向已然发生变化，南美洲、亚洲和大洋洲的资源国正在积极赢回曾经被美国占据的中国市场。

事实表明，中国大市场的魅力依然在那里，中国进口格局更趋多元化的新势头正在孕育。美国出口型企业不会对此无动于衷，相关政策制定者也不应对此不屑一顾。美国前财长劳伦斯·萨默斯最近援引英国前首相丘吉尔的名言“在用尽其他选项之后，美国总会做出正确的决定”，提醒美国方面慎重考虑是否要减少同中国的相互依赖，指出“如果美国真的打算脱离中国，拒绝进入中国市场并拒绝承认中国的技术进步，恐怕对美国经济利益是大大不利的”。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。解决双边问题，离不开双方的合作意愿和切实努力。目前，中美在推进合作的道路上还有不少困难需要克服，认知的差别叠加现实的局限，解决起来不可能一蹴而就，因而更需要只争朝夕的精神。值得强调的是，世界本就丰富多样，君子和而不同。中美双方需要用发展的眼光看待问题，用理性心态看待国家间必然存在的区别，真心实意共同认真想办法、拿方案。

春天总是寄托着美好希望。世界共同瞩目中美经贸磋商，期待世界最大的两个经济体在取得共识的道路上往前走，将彼此合作化为惠及双方的巨大利益。归根结底，谋大局、循大势，才会有大前景。持续稳定秉持正确的大国相处之道，让合作的声音更强劲，让负责任的态度发挥建设性作用，为世界共同繁荣、人类共同发展而行动，这是大国理当共同担起的重任。

《 人民日报 》（ 2019年04月06日 03 版）

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