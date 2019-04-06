中孟金融领域合作驶入快车道（共建一带一路）

■孟加拉国年轻人比例高，但大部分支付交易还在使用现金，消费者对于安全、便捷、创新的支付服务需求强烈。两国共建“一带一路”以来，贸易往来日益频繁，两国间跨境支付服务需求也不断增长。

■“我们看中的不仅仅是中国充足的资金，还有中方的先进技术和发展经验。”

近年来，中国银联、蚂蚁金服以及中国深圳证券交易所与上海证券交易所组成的中方联合体（简称深沪交易所联合体）等纷纷开启或深化与孟加拉国的战略合作。随着一系列具体项目的推进，中孟金融领域合作更加全面务实，资金融通助力两国共建“一带一路”。

“为孟加拉国消费者提供了更加多元化的支付服务”

在孟加拉国首都达卡的喜来登酒店里，银联支付的二维码标识被摆在收银台前醒目位置；一些品牌服饰店里，银联标识也被张贴在最显眼的位置……负责南亚市场的银联国际香港分公司总经理刘恒告诉记者，孟加拉国的大型商场、酒店和大部分自动取款机现在都能使用银联卡。

银联国际在孟加拉国业务的快速发展绝非偶然。孟加拉国互信银行董事总经理兼首席执行官阿尼斯对记者表示，孟加拉国年轻人比例高，但大部分支付交易还在使用现金，消费者对于安全、便捷、创新的支付服务需求强烈。孟中两国共建“一带一路”以来，贸易往来日益频繁，两国间跨境支付服务需求也不断增长。

去年11月，中国银联下属子公司银联国际与互信银行在孟加拉国发行了首张银联卡，成为首个在当地推出二维码支付服务、虚拟卡及电子钱包的国际卡组织。银联国际表示，未来将与互信银行、孟加拉国城市银行等金融机构共同发行数十万张银联卡，供孟加拉国民众在本地及全球银联网络使用。银联二维码支付服务将覆盖当地交通、零售、餐饮、公共缴费等领域商户。互信银行电子钱包也将按银联标准开发。

“与银联国际的合作为孟加拉国消费者提供了更加多元化的支付服务。”阿尼斯说，互信银行将借鉴银联在移动支付产品研发与推广方面的经验，加快推动孟加拉国创新支付发展，更好地服务商户及消费者。

孟加拉国城市银行执行行长谢赫·默罕默德·马鲁夫对记者表示，与银联国际的合作为孟加拉国金融发展带来新的机会，双方将在包括收单业务、网上支付等方面全面合作。“目前约有40%的孟加拉国民众无法享受现代化的金融服务。银联将帮助更多孟加拉国民众享受普惠金融带来的广阔机遇。”

“周围越来越多民众开始使用移动支付”

在达卡街头一家大型商场的超市内，消费者萨义德正用孟加拉国版“支付宝”bKash的二维码支付购买洗发水。“我用二维码支付已经一年了。相比现金，移动支付不用带钱包，不用找零，不仅简单快捷，而且还有积分优惠。现在，周围越来越多民众开始使用移动支付。”萨义德说。

超市便利店店主阿卜杜拉也喜欢这种支付方式。他告诉记者，短短一年多时间里，已有约30%的消费者在便利店使用二维码支付。这一支付方式正逐渐成为孟加拉国民众的新时尚。

去年4月，孟加拉国最大移动支付公司bKash与蚂蚁金服达成战略合作，共同打造孟加拉国版“支付宝”，为当地消费者提供更安全便捷的数字金融服务。孟加拉国也成为蚂蚁金服在“一带一路”沿线落地的第九个国家。

成立于2010年的bKash是孟加拉国最大的电子钱包服务商，拥有18万个代理点，注册用户超过3000万。此前，该公司的移动支付服务主要依靠手机短信验证码完成。与蚂蚁金服达成战略合作后，bKash引入了包括二维码支付在内的移动支付方式。去年“双11”期间，孟加拉国bKash用户首次通过电商平台达拉兹体验到全球购物狂欢的乐趣。

截至目前，孟加拉国版“支付宝”已经实现银行转账、固话缴费、购物、预订展会门票等服务，同时还支持当地多家大型小额贷款机构的在线贷款和还款，以及国际转账和跨境汇款等业务。

在孟加拉国版“支付宝”办公区的中控室，记者看到，四面墙上挂满了大屏幕，实时显示着所有网点的资金动态。bKash首席执行官卡迈勒·卡迪尔表示：“支付宝在通过技术助力孟加拉国数字化转型的同时，还分享了许多普惠金融服务经验，让越来越多孟加拉国民众可以享受到安全、便捷、透明的普惠金融服务。”

“与中国的合作对我们来说是重要机遇”

去年5月，深沪交易所联合体与孟加拉国达卡证券交易所（达卡交易所）达成合作协议，成为后者的战略投资者。根据协议，中方联合体收购达卡交易所约4.5亿股，约占总股本的25%，交易金额94.7亿塔卡（约1.2亿美元）。去年10月，深圳证券交易所还组织了5家深沪交易所上市公司赴孟加拉国与当地企业进行业务对接，并与孟主要金融机构进行会谈，扩大两国合作机遇。

“这为未来孟中资本市场合作打开了广阔空间。”拥有40多年金融行业从业经验的达卡交易所总经理拉赫曼对记者说：“我们看中的不仅仅是中国充足的资金，还有中方的先进技术和发展经验。”

孟加拉国软件与信息服务协会前主席、E世代科技公司主席阿赫桑说：“我的公司正积极准备在达卡交易所上市。希望进一步加强与中国在金融领域的合作，这也是许多孟加拉国企业的心声。”

“我们非常幸运，与中国的合作对我们来说是重要机遇。”阿尼斯表示，孟中两国是友好邻邦。孟加拉国正实施“向东看”战略，孟中两国共建“一带一路”如火如荼地展开，两国金融领域合作驶入快车道。

目前，中国已成为孟加拉国最大的海外直接投资来源国，这与中孟金融领域开展的多项合作密不可分。记者在采访中发现，参与金融合作的中孟两国机构都表达出一个共同想法：通过金融领域的务实合作，为两国共建“一带一路”贡献力量。

（本报达卡电）

《 人民日报 》（ 2019年04月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)