感受稳定发展 期待加强合作

新华社乌鲁木齐4月5日电 3月27日至29日，应新疆维吾尔自治区人民政府邀请，塞尔维亚驻华大使巴切维奇、阿尔巴尼亚驻华大使贝洛尔塔亚赴新疆乌鲁木齐、吐鲁番参访。

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔向大使们全面介绍了新疆经济社会各领域发展成就及预防性反恐和去极端化工作情况，强调新疆良好的发展局面来之不易，得益于行之有效的反恐维稳措施。目前，新疆各族人民的获得感、幸福感、安全感明显提升。

对方表示，此访有助于他们全面客观地了解新疆，祝贺新疆取得的发展成就，赞赏中方为保护公民宗教信仰自由所做努力，理解中方依法开展反恐和去极端化工作。

大使们还走进和谐社区、访问普通农户、参观高新企业，同新疆各族群众面对面交流，和职业技能教育培训中心的学员们一对一互动，深入了解新疆社会稳定、经济发展、民生改善等方面的积极成果，表示期待同新疆开展更多经贸、人文领域的交流与合作。

《 人民日报 》（ 2019年04月06日 02 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)