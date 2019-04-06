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我国核电机组在建规模连续多年保持全球领先

高温气冷堆示范工程明年上半年将建成投产

2019年04月06日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月5日电  （记者蒋建科） 在日前举办的中国核能可持续发展论坛——2019年春季国际高峰会议上，中核集团董事长余剑锋表示，2018年，全球在建核电机组54台，总装机容量5501.3万千瓦，分布在17个国家和地区，全球核电发展的重心正在从传统核电大国转向新兴经济体。

　　2018年以来，我国共有8台核电机组相继建成投产，目前还有11台核电机组正在建设之中，在建规模连续多年保持全球领先。作为推动三代核电发展的主要国家，我国投入运行和正在建设的三代核电机组已经达到10台，占世界三代核电机组的1/3以上。

　　余剑锋介绍，在四代核电领域，我国加快实施高温气冷堆国家科技重大专项，高温气冷堆示范工程已进入安装调试最后阶段，明年上半年将建成投产。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月06日 02 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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