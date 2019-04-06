我国核电机组在建规模连续多年保持全球领先

本报北京4月5日电 （记者蒋建科） 在日前举办的中国核能可持续发展论坛——2019年春季国际高峰会议上，中核集团董事长余剑锋表示，2018年，全球在建核电机组54台，总装机容量5501.3万千瓦，分布在17个国家和地区，全球核电发展的重心正在从传统核电大国转向新兴经济体。
2018年以来，我国共有8台核电机组相继建成投产，目前还有11台核电机组正在建设之中，在建规模连续多年保持全球领先。作为推动三代核电发展的主要国家，我国投入运行和正在建设的三代核电机组已经达到10台，占世界三代核电机组的1/3以上。
余剑锋介绍，在四代核电领域，我国加快实施高温气冷堆国家科技重大专项，高温气冷堆示范工程已进入安装调试最后阶段，明年上半年将建成投产。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】